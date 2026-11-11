Senador de Bolivia, Leonardo Roca: “Perú debe investigar a Fernando Cerimedo”

El senador boliviano Leonardo Roca preside la comisión investigadora sobre la injerencia de Fernando Cerimedo en las elecciones y la política de su país. Foto: composición LR / La República

El senador boliviano Leonardo Roca preside la comisión investigadora sobre la injerencia de Fernando Cerimedo en las elecciones y la política de su país. Foto: composición LR / La República

El senador boliviano Leonardo Roca Eguez, quien preside la comisión investigadora sobre la influencia del operador argentino Fernando Cerimedo en los asuntos internos de su país, considera que existen suficientes indicios de las actividades de éste en el Perú que justifican emprender una indagación.

Roca recordó la reciente difusión de un audio de una conversación entre el presidente boliviano Rodrigo Paz y Fernando Cerimedo, quien fue su consejero personal, en la que comentan los votos obtenidos por la candidata Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

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Cuando todavía se desconocía el resultado del sufragio, Cerimedo le dijo a Rodrigo Paz que la victoria de Fujimori era un hecho porque tenía a su favor los votos de los electores del extranjero.

Esto dijo Cerimedo:

"Sí, ganó Keiko. Ganó Keiko ahora con los votos del extranjero. El tema es que los guachos (personas) estos, negocio que yo les alquilé, que les presté en realidad, el sistema de votación, el conteo de voto, el que tenemos con inteligencia artificial y eso".

Probablemente, Fernando Cerimedo se refería al sistema de conteo paralelo denominado 'Ojo de Cóndor', que puso en funcionamiento el presidente de la Asociación Unión Naval, el contralmirante Andrés Salas Jaén durante la segunda vuelta. Se presume que Cerimedo, quien maneja dicha tecnología proporcionada por el consultor estadounidense Brad Parscale, para quien trabaja el argentino, suministró dicho programa.

"En el fondo, él (Fernando Cerimedo) es un supuesto consultor político, por lo que se debería investigar si es que (tuvo) injerencia en el Perú. Yo soy muy respetuoso de la soberanía de los países, pero si los peruanos ven conveniente investigar, ellos están en todo su derecho", declaró a La República el senador Leonardo Roca Eguez.

EL EFECTO CERIMEDO

El 17 de septiembre de este año, el Senado de Bolivia eligió a Leonardo Roca Eguez como presidente de la Comisión Especial de Investigación encargada del caso de Fernando Cerimedo, detenido luego de presuntamente haber ordenado el asesinato de su entonces pareja, la abogada boliviana Nadia Beller, el 18 de agosto.

Beller reveló que Cerimedo actuaba como asesor en la sombra del presidente Rodrigo Paz y que había trabajado para las campañas presidenciales de varios candidatos latinoamericanos derechistas, entre ellos Keiko Fujimori.

Pese a que la actual jefa de Estado negó cualquier vinculación con Cerimedo, La República difundió una fotografía de una gala en Florida, Estados Unidos, en la que aparecen Keiko Fujimori con el operador argentino. En esa fiesta celebrada el 10 de febrero de este año, Cerimedo fue premiado como 'Consultor Político Hispano del Año'.

Nadia Beller confirmó a La República que Fernando Cerimedo le dijo que estaba relacionado con la campaña presidencial de Keiko Fujimori e incluso proporcionó una fotografía del argentino en Lima, fechada el 28 de julio, supuestamente para asistir a la juramentación.

Cerimedo estuvo cuatro veces en el Perú durante el pasado proceso electoral.

Fernando Cerimedo es investigado por la fiscalía boliviana por cuatro presuntos delitos: tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones y encubrimiento del narcotráfico.

Para el senador Leonardo Roca Eguez la investigación a Fernando Cerimedo se justifica porque él sería parte de una organización más grande y cuyo papel consistía en proporcionar tecnología para las campañas presidenciales de candidatos de derecha.

Fernando Cerimedo con Brad Parscale, el exconsejero electoral de Donald Trump. El argentino trabajó para el estratega estadounidense. Foto: difusión

EL ESLABÓN QUE FALTABA

"Yo lo que creo es que se magnifica mucho el nombre de Fernando Cerimedo como tal. Él era un empleado de una firma internacional. Él vendría a ser un freelancer que vende los servicios de Brad Parscale. Es por eso seguramente que en Perú le prestaron el servicio (Ojo de Cóndor) y demás", señaló el senador Roca.

Efectivamente, Brad Parscale es conocido por haber sido el consejero en estrategias de publicidad digital de las campañas del republicano Donald Trump en 2016 y 2020. También está probada la relación de Fernando Cerimedo con Parscale en la asesoría de candidatos presidenciales latinoamericanos. Parscale además provee tecnología digital e inteligencia artificial diseñada para campañas electorales.

La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia permitió a las autoridades acceder a sus teléfonos y computadoras que probarían que usaba las tecnologías para desacreditar a los competidores de sus clientes y para diseminar información falsa o manipulada con el propósito de crear tendencias de opinión en los contextos de campañas electorales, usando intensamente las redes sociales.

La expareja de Fernando Cerimedo, Nadia Beller, confirmó que el argentino estuvo relacionado con la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Foto: difusión

LOS 19.000 ARCHIVOS DE CERIMEDO

Nadia Beller, quien conoció de primera mano las actividades de Cerimedo, lo confirmó con el siguiente texto que publicó en su cuenta de Facebook:

"Las denuncias sobre la manipulación de Meta, la censura de contenidos y actores políticos contrarios, las granjas de trolls y bots, el pago a influencers para distorsionar el debate público y la utilización de plataformas como Polymarket para influir en la percepción electoral han trascendido las fronteras de Bolivia. Desde España hasta México, Brasil hasta Perú y Chile, estas prácticas están generando denuncias, cuestionamientos e investigaciones", publicó Nadia Beller en octubre en su cuenta de Facebook con relación al consultor argentino.

El senador boliviano Leonardo Roca no descartó a La República que el audio que registra la reveladora conversación entre el presidente Rodrigo Paz y su consejero Fernando Cerimedo forme parte de los archivos que las autoridades encontraron en sus archivos digitales. Ni Paz ni Cerimedo han negado la autenticidad de la grabación.

"Son 1.108 audios los que han salido de un informe forense. Lo que la Fiscalía de Bolivia va a tener que determinar es si, efectivamente, este audio (de Paz y Cerimedo) que está circulando forma parte de los mil y tantos que encontraron en el celular", indicó el senador Roca.

Según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia (IDIF), documento al que La República tuvo acceso, además de los audios se hallaron 9.370 imágenes, 5.840 contactos, 2.000 llamadas, 688 videos y 92 documentos, sumando un total de 19.098 archivos.

Estos hallazgos se dieron luego de que el Ministerio Público de Bolivia ordenó realizar la extracción forense y análisis informático integral del teléfono de Cerimedo, procediendo a la recuperación de conversaciones de WhatsApp, Messenger, registros de llamadas, gsm, SMS y otras aplicaciones de mensajería.

El siete de octubre, el diputado Heber López Letona propuso una comisión investigadora para determinar si Fernando Cerimedo interfirió en el proceso electoral a favor de Keiko Fujimori, pero el planteamiento no ha sido debatido. El 10 de noviembre, la diputada Yenifer Paredes Navarro (Juntos por el Perú) elevó una solicitud en términos parecidos. Ninguna iniciativa ha sido acogida hasta el momento.



