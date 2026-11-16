La afirmación de la abogada boliviana Nadia Beller de que su expareja, el operador argentino de la ultraderecha latinoamericana, Fernando Cerimedo, difundió noticias falsas en contra de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, causó escándalo en Chile. El diputado José Montalva, del Partido por la Democracia (PPD), consideró que por tratarse de un caso de presunta manipulación del voto, ameritaba una profunda indagación, no solo sobre las actividades de Cerimedo en el proceso electoral, sino también de sus eventuales colaboradores en Chile.

A instancias de Montalva, el dos de septiembre la Cámara de Diputados aprobó la instalación de la Comisión Especial Investigadora sobre el caso Cerimedo.

Video destacado PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN PERÚ | ANÁLISIS DE SU DISCURSO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Impulsé la formación de la comisión porque surgieron antecedentes públicos sobre el posible uso de cuentas falsas y redes coordinadas para amplificar mensajes políticos y atacar candidaturas en Chile. Entre ellos están los señalamientos sobre el eventual papel de Fernando Cerimedo y las denuncias por ataques digitales contra Evelyn Matthei durante la campaña presidencial. Esos antecedentes justificaban abrir una investigación. Lo que está en juego es que los ciudadanos sepan quién intenta influir en su voto y con qué recursos", explicó el diputado José Montalva a La República.

Cuando el 18 de agosto se supo de la detención de Fernando Cerimedo, acusado por su expareja Nadia Beller de haber ordenado su asesinato, la excandidata Matthei sospechó que el argentino estaba detrás de la campaña de odio que sufrió durante las elecciones y que prosiguió cuando se convirtió en figura de la oposición al gobierno de Kast.

"A mí me llama mucho la atención que se hayan bajado dos bots (que difunden mensajes agraviantes), justo cuando toman preso a Cerimedo en Bolivia", dijo Evelyn Matthei.

Nadia Beller confirmaría las sospechas.

"(La expareja de Cerimedo), Nadia Beller, afirmó públicamente que Cerimedo colaboró con el equipo de campaña de José Antonio Kast. El presidente Kast ha negado que Cerimedo haya trabajado en sus campañas. Corresponde contrastar esas versiones con documentos y registros antes de atribuirle acciones específicas", manifestó Montalva.

"Queremos establecer qué sabían los organismos del Estado, cuándo lo supieron y qué hicieron para prevenir, detectar y fiscalizar la manipulación digital en procesos electorales y plebiscitarios desde 2020", señaló el diputado José Montalva.

Una característica de la actuación de Fernando Cerimedo era contratar a colaboradores en los países donde actuaba. En el Perú, han sido identificados hasta tres ciudadanos argentinos relacionados con la campaña de Fuerza Popular. Uno de ellos, Federico Falco, quien fue contratado por el partido naranja para dictar clases de entrenamiento digital, trabajó con Cerimedo en la campaña presidencial del argentino Javier Milei.

En el caso peruano, la presidenta Keiko Fujimori también rechazó cualquier relación con Fernando Cerimedo o sus allegados. La República después difundió una fotografía de Fujimori con Cerimedo el 10 de febrero de este año, en una reunión de la ultraderecha latinoamericana en la que se premió al argentino como consultor del año.

Recientemente, este diario publicó un nuevo audio de una conversación entre Cerimedo y el exoficial de la Marina, Wilson Gómez Barrios, coordinador del programa conteo paralelo llamado 'Ojo de Cóndor', que se aplicó en la segunda vuelta. La grabación comprobó que Cerimedo sí tuvo intromisión en la segunda vuelta.

"En Chile se han denunciado ataques y amplificación coordinada en redes sociales. En Perú, La República ha publicado antecedentes sobre un eventual vínculo de Cerimedo con un sistema de conteo paralelo", resaltó el diputado Montalva.

"Me parece razonable que las autoridades peruanas esclarezcan qué servicios pudo haber prestado Cerimedo, a quién y en qué condiciones. Su presencia en el país durante una elección, por sí sola, dice poco. Si existen antecedentes sobre la prestación de servicios electorales o el suministro de tecnología para un conteo paralelo, hay preguntas concretas que vale la pena esclarecer", afirmó el diputado Montalva a La República.

La versión de la boliviana Nadia Beller