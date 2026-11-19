Guillermo Bermejo seguirá en prisión: Corte Suprema ratifica condena de 15 años por afiliación a Sendero Luminoso La Corte Suprema confirmó la sentencia contra Bermejo hasta el 2040. Además, se redujo la pena de inhabilitación de la función pública de 2 años a 6 meses.

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema rechazó el pedido de nulidad presentado por el excongresista Guillermo Bermejo Rojas y confirmó la condena de 15 años de prisión efectiva que se le impuso por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

De acuerdo con el resultado en el sistema de consultas de expedientes del Poder Judicial, los magistrados registraron "no haber nulidad" con respecto a la sentencia condenatoria. Con esta decisión judicial, el exlegislador continuará recluido en el penal de Ancón I y deberá cumplir su pena hasta el 18 de mayo de 2040.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sin embargo, los jueces sí decidieron reducir el tiempo de inhabilitación de la función pública contra Bermejo: de dos años a seis meses luego de salir de prisión.

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema también ordenó integrar la sentencia para que la condena y la pena impuesta sean inscritas en los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

En octubre de 2025, el exparlamentario fue condenado tras acreditarse que, entre 2008 y 2009, se reunió con los cabecillas de Sendero Luminoso Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’, y Jorge Quispe Palomino, alias ‘Raúl’.

Asimismo, el tribunal consideró probado que Bermejo Rojas colaboró en el traslado de información de la organización terrorista al extranjero. Como parte de la sentencia, también le impuso el pago de S/100.000 por concepto de reparación civil y 7.800 días multa.

Fiscalía Suprema pidió confirmar la condena contra Guillermo Bermejo

Previo al pronunciamiento de la Corte Suprema, el Ministerio Público ya había respaldado la continuidad de la condena. A través del Dictamen N.º 155-2026, emitido en junio, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal sostuvo que la sentencia contaba con una debida fundamentación y que los cuestionamientos de la defensa no constituían motivos suficientes para dejarla sin efecto.

El 2 de octubre de 2026, la Sala Penal Transitoria llevó a cabo la audiencia para evaluar el recurso de nulidad presentado por la defensa de Bermejo y dejó el expediente al voto.

Finalmente, el pronunciamiento emitido este 19 de noviembre ratificó la responsabilidad penal del excongresista y confirmó la pena de 15 años de prisión efectiva impuesta en su contra.