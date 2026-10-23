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Política

Fiscalía pide archivar un segundo proceso contra Guillermo Bermejo, pero seguirá preso por otra condena

El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la investigación por afiliación a una organización terrorista al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener la imputación. Su abogado, Ronald Atencio, aclaró que este pedido no afecta la condena que mantiene al excongresista en prisión y que está pendiente de revisión en la Corte Suprema.

La Fiscalía pidió archivar un segundo proceso contra Guillermo Bermejo, pero seguirá preso por otra condena. Foto: difusión
La Fiscalía pidió archivar un segundo proceso contra Guillermo Bermejo, pero seguirá preso por otra condena. Foto: difusión
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La Fiscalía solicitó archivar un segundo proceso contra Guillermo Bermejo por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista. El Ministerio Público sostuvo que no existen suficientes elementos de convicción para continuar con el juicio y que no pudo corregir las deficiencias de la acusación. Sin embargo, el excongresista seguirá en prisión por otra condena relacionada con el mismo delito.

El pedido de sobreseimiento corresponde a una investigación distinta de aquella por la que Bermejo permanece recluido en el penal de Ancón. Por ello, una eventual aprobación judicial del archivo no supondría su liberación. Así lo explicó a La República su abogado, Ronald Atencio, quien precisó que ambos expedientes tienen antecedentes y situaciones procesales diferentes.

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En el requerimiento fiscal, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo del Distrito Fiscal de Huánuco indicó que las observaciones de la Tercera Sala Penal de Apelaciones no pudieron subsanarse durante la investigación preparatoria. Entre las deficiencias mencionadas figuran la falta de precisión sobre el tiempo, el modo y el lugar de los hechos, así como la ausencia de episodios verificables que sustenten la imputación.

El documento también señaló que la declaración que vinculaba a Bermejo con la organización terrorista no contó con la corroboración de otros actos de investigación. Ante la falta de elementos suficientes para sostener la acusación, el Ministerio Público solicitó que se sobresea la causa. Bermejo difundió el requerimiento en sus redes sociales y afirmó que, después de varios años de investigación, la Fiscalía no pudo demostrar las imputaciones en su contra.

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Ronald Atencio explica por qué el pedido fiscal no liberará a Guillermo Bermejo

En diálogo con La República, el abogado de Bermejo, Ronald Atencio, explicó que su defendido afronta dos procesos distintos por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista. El primero es el caso por el que recibió una condena y permanece en prisión. El segundo corresponde a la investigación cuyo archivo solicitó la Fiscalía. "Él tiene dos procesos por afiliación a organización terrorista", precisó.

Según el abogado, el segundo expediente se abrió a partir de las declaraciones de Eddie Bobby Villarroel Medina, conocido como 'Sacha'. Atencio relató que este hombre afirmó que, durante uno de sus viajes a Vizcatán para visitar a los Quispe Palomino, se encontró con una persona identificada como camarada Olga y le preguntó por Bermejo, a quien también conocían como 'Che'. A partir de esa declaración, se inició otra investigación por afiliación a una organización terrorista.

Atencio sostuvo que, tras varios años de diligencias, la propia Fiscalía concluyó que no contaba con pruebas suficientes para sostener la imputación en ese segundo caso. Sin embargo, el pedido todavía debe ser evaluado por el juez, quien deberá decidir si corresponde archivar la causa.

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