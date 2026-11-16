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Política

La República, la vigorosa juventud de un diario que cumple 45 años

Por los 45 años de este diario, recogemos los testimonios de nuestras periodistas más jóvenes. Una reportera de URPI, una redactora de Sociedad y una productora de nuestro canal de streaming hablan de su experiencia y reflexionan sobre el oficio.

Daniela Orellana, Melissa Landa e Iris Torrejón cuentan sobre su día a día en este diario.
Daniela Orellana, Melissa Landa e Iris Torrejón cuentan sobre su día a día en este diario. | Félix ContrerasFélix Contreras
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URPI es el acrónimo de la Unidad de Respuesta Periodística Inmediata de este diario. Es un equipo compuesto por reporteros jóvenes que tienen dos misiones: cubrir lo urgente y vencer al tráfico limeño. Por eso se desplazan en motos, para esquivar la aplastante circulación de vehículos en Lima. Melissa Landa es la integrante más joven de URPI. En su primera comisión tuvo que trasladarse hacia Pachacámac, a unos 28 kilómetros de la redacción del diario, para recoger el testimonio de las madres que dirigen las ollas comunes de esa localidad.

 Ellas protestaban porque les habían recortado el presupuesto. Después de registrar su reclamo, Melissa fue al municipio para saber qué había pasado con los fondos de los comedores populares. Luego volvió al diario. Había terminado su primera jornada.

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A la mañana siguiente la llamaron las madres que había conocido horas atrás. Le dijeron que su entrevista con un funcionario municipal había agilizado la entrega de recursos. “Me alegré mucho. Fue más que una cobertura, sus reclamos habían encontrado un espacio”, dice.

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Este diario se fundó hace 45 años, un día como hoy, con el mismo espíritu que el primer reportaje de Melissa: darle voz a los que son invisibles para la sociedad. A lo largo de las décadas, reporteras como ella han cumplido esa función. Pero también hay otros integrantes de este diario que deben hacer algo más: contribuir a la interpretación de lo que pasa día a día en el país.

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Orden en el switcher

Sin Guion, el programa diario que Rosa María Palacios tiene en la señal de La República, empieza a las 8 de la mañana, en el horario clásico de un noticiero matutino. Pero la coordinación de sus contenidos se inicia varias horas antes.

 Iris Torrejón es su productora. Su función es controlarlo todo: conseguir entrevistas, armar la pauta, dirigir el switcher o sala de control, editar, cuidar que nada falte en el estudio. El orden es su principal aliado, aunque a veces también necesita algo de persuasión.

Ocurre que muchos políticos le temen a la agudeza y frontalidad de Rosa María, así que pactar entrevistas para Sin Guion es casi siempre un ejercicio de paciencia, perseverancia y astucia.

La adrenalina del switcher es algo a lo que Iris se ha acostumbrado. Allí comanda a otros seis colegas y tiene que adaptarse sin pausa a la vorágine y el caos de la política nacional.

Su desafío más grande -cuenta- ocurrió en la segunda vuelta de la elección presidencial, cuando se juntaron en un programa especial los cinco conductores del canal de este diario: Rosa María Palacios, Juliana Oxenford, Manuela Camacho, Pedro Salinas y Carlos Cornejo. “Creo que es lo más grande que he hecho”, afirma.

De YoLeo a la redacción

Daniela Orellana es parte del equipo de Sociedad del diario. Junto a otros periodistas se encarga de cubrir temas vinculados a salud, educación, el tráfico en la ciudad, la expansión de la criminalidad  y lo que afecta en el día a día a los peruanos.

Su primer vínculo con La República fueron los fascículos de la colección YoLeo, que se publicaron en la primera década de este siglo. Después de la universidad, se convirtió en redactora bilingüe de la sección GLR News, un portal de noticias en inglés que era parte de la oferta informativa del diario.

Al pasar a Sociedad ha debido hacer dupla con otros colegas para publicar informes extensos, sobre todo de hechos que ocurren fuera de Lima. Es lo que más valora, el trabajo en equipo que encontró en el diario que llegaba a su casa cuando era pequeña.

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Los desafíos de la generación más joven de este diario

Daniela utiliza la inteligencia artificial para procesar grandes bancos de información. Hizo eso cuando tuvo que publicar una nota sobre obras paralizadas en salud. Pero la cantidad de datos era tal que prefirió no dejar nada sin supervisar y organizó todo en un Excel que fue verificando celda por celda. “Decidí dejar de lado la IA para hacerlo todo a mano, como los periodistas que estuvieron antes que yo”, recuerda.

Es lo nuevo en este oficio. Hay que poner en la balanza cuánto dependemos de la tecnología para cumplir nuestro trabajo. Pero los riesgos siguen siendo los mismos.  

Iris recibió amenazas de un político al que no le gustó la cobertura de Sin Guion. Rosa María Palacios tuvo que intervenir para detener los agravios. Es lo que no cambia. El poder que se irrita ante la información que le resulta incómoda.

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