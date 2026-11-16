Es falsa la imagen que muestra al papa León XIV abrazando a una mujer: fue generada con inteligencia artificial La fotografía viral no corresponde a un encuentro real del sumo pontífice.

LO FALSO:

La imagen muestra al papa León XIV abrazando de manera cercana a una mujer durante su gira por Latinoamérica.

LO VERDADERO:

La imagen fue generada mediante inteligencia artificial y no corresponde a una fotografía real del sumo pontífice.

Herramientas especializadas en la detección de contenido sintético identificaron indicios de generación artificial en la imagen viral.

En el contexto de la gira del papa León XIV por Latinoamérica, se viralizó en redes sociales una imagen en la que se observa al sumo pontífice abrazando de manera cercana a una mujer. Algunas publicaciones que difundieron la fotografía aseguran que se trataría de una mujer chiclayana que habría tenido un encuentro con el papa, lo que generó diversas reacciones y comentarios entre los usuarios. La imagen fue compartida como si se tratara de un registro auténtico de este supuesto momento. Sin embargo, la fotografía es falsa y fue generada mediante inteligencia artificial, por lo que no corresponde a un encuentro real del pontífice.

Imagen viral. Foto: Facebook

Una de las imágenes más virales se encuentra en Facebook, donde registra 1.900 ‘Me gusta’, 68 comentarios y fue compartida en más de 100 ocasiones.

Imagen viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Para comprobar su autenticidad, la fotografía fue sometida a diferentes herramientas especializadas en la detección de contenido generado mediante inteligencia artificial. Los resultados obtenidos coincidieron en identificar indicios de manipulación o generación artificial en la imagen. En primer lugar, SynthID detectó señales asociadas a este tipo de material.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Por su parte, Hive Moderation determinó una probabilidad del 83,5% de que la imagen haya sido generada mediante inteligencia artificial. Asimismo, Sightengine arrojó un resultado del 99%, lo que refuerza la conclusión de que la fotografía no corresponde a un registro auténtico del papa León XIV.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Conclusión

En conclusión, es falso que la imagen viral muestre al papa León XIV abrazando a una mujer chiclayana durante su gira por Latinoamérica. La fotografía fue generada mediante inteligencia artificial, como identificaron SynthID, Hive Moderation y Sightengine, herramientas que detectaron distintos indicios de contenido sintético. Por tanto, no existe sustento para presentar la imagen como un registro real de un encuentro del sumo pontífice.