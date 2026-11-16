En el contexto de la gira del papa León XIV por Latinoamérica, se viralizó en redes sociales una imagen en la que se observa al sumo pontífice abrazando de manera cercana a una mujer. Algunas publicaciones que difundieron la fotografía aseguran que se trataría de una mujer chiclayana que habría tenido un encuentro con el papa, lo que generó diversas reacciones y comentarios entre los usuarios. La imagen fue compartida como si se tratara de un registro auténtico de este supuesto momento. Sin embargo, la fotografía es falsa y fue generada mediante inteligencia artificial, por lo que no corresponde a un encuentro real del pontífice.
Imagen viral. Foto: Facebook
Una de las imágenes más virales se encuentra en Facebook, donde registra 1.900 ‘Me gusta’, 68 comentarios y fue compartida en más de 100 ocasiones.
Imagen viral. Foto: Facebook
Para comprobar su autenticidad, la fotografía fue sometida a diferentes herramientas especializadas en la detección de contenido generado mediante inteligencia artificial. Los resultados obtenidos coincidieron en identificar indicios de manipulación o generación artificial en la imagen. En primer lugar, SynthID detectó señales asociadas a este tipo de material.
Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID
Por su parte, Hive Moderation determinó una probabilidad del 83,5% de que la imagen haya sido generada mediante inteligencia artificial. Asimismo, Sightengine arrojó un resultado del 99%, lo que refuerza la conclusión de que la fotografía no corresponde a un registro auténtico del papa León XIV.
Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation
Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine
En conclusión, es falso que la imagen viral muestre al papa León XIV abrazando a una mujer chiclayana durante su gira por Latinoamérica. La fotografía fue generada mediante inteligencia artificial, como identificaron SynthID, Hive Moderation y Sightengine, herramientas que detectaron distintos indicios de contenido sintético. Por tanto, no existe sustento para presentar la imagen como un registro real de un encuentro del sumo pontífice.