Es falso que personas fallecidas votaron para favorecer a Pedro Castillo en las elecciones de 2021 Lo escribió recientemente, en una columna de opinión, el diputado Aldo Bravo . Esta desinformación ha sido ampliamente desmentida. En realidad, la presencia de personas fallecidas en el padrón electoral se debió a que el cierre del registro se dio un año antes de los comicios.

En una columna de opinión publicada en el Diario Expreso , Aldo Bravo, diputado por Renovación Popular, se refirió a la supuesta existencia de un fraude en las Elecciones Generales de 2021 que perjudicó la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga. Expresamente, el diputado Bravo señaló: "En las Elecciones Generales de 2021, donde votaron los muertos para favorecer a Pedro Castillo".

IMAGEN: Facebook del diputado Aldo Bravo.

Esto es falso y ha sido desmentido ampliamente por instituciones del Estado y medios de verificación.

En el contexto de las Elecciones Generales de 2021, circuló en redes sociales y a través del discurso público diversas desinformaciones que fomentaron la narrativa de la existencia de un supuesto fraude a favor de la candidatura de Pedro Castillo.

Una de estas desinformaciones estaba referida, específicamente, a que se usó el nombre de personas fallecidas para votar y favorecer al entonces candidato por Perú Libre.

Esto, debido a que personas fallecidas figuraron como habilitadas para votar en el padrón electoral.

Vale decir que el Padrón Electoral es la lista oficial de personas habilitadas para votar en un proceso electoral y está formado a partir de datos del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN).

Contrario a lo señalado por el diputado Bravo, en 2021, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) brindó un comunicado en el que explicó el porqué de la presencia de los nombres de personas fallecidas en el Padrón Electoral.

El RENIEC sostuvo , con base en la Ley Orgánica de Elecciones, que el Padrón Electoral se cerró un año antes de las Elecciones Generales 2021, específicamente el 11 de abril de 2020. Por tanto, los nombres de las personas fallecidas posteriormente al cierre del padrón seguían figurando en dicho registro.

"El Padrón elaborado por RENIEC contiene la relación de personas habilitadas para sufragar. En ese sentido, los fallecimientos o actualizaciones posteriores, no se reflejan en el Padrón Electoral, porque la Ley lo prohíbe", indicó la institución en el comunicado.

En efecto, previo a su modificatoria de marzo de 2025, el artículo 201 de la Ley Orgánica de Elecciones señalaba que el Padrón Electoral se cierra exactamente un año antes de las elecciones: "En todos los procesos electorales [...] el padrón electoral se cierra trescientos sesenta y cinco (365) días calendario antes de la fecha de la respectiva elección".

El comunicado del RENIEC precisó que en junio de 2020 el RENIEC hizo público el Padrón Electoral preliminar, con el fin de que la ciudadanía y las organizaciones políticas puedan presentar tachas u observaciones.

Finalmente, el cinco de septiembre de 2020, a través de la Resolución 0303-2020-JNE , el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el padrón definitivo, y estableció que el total de electores hábiles para participar en los comicios de 2021 ascendió a 25,2 millones.

Esto explica la presencia, en el Padrón Electoral, de las personas fallecidas posteriormente al 11 de abril de 2020.

Sin embargo, las desinformaciones que circularon para entonces, denunciaron también la presencia en el padrón de personas fallecidas años antes.

Como explicó PerúCheck en una verificación anterior , publicada en junio de 2021, esto se debió a que los familiares de las personas fallecidas, en años anteriores, olvidaron generar sus actas de defunción ante el RENIEC, por lo que no inhabilitaron su Documento Nacional de Identidad (DNI) en el RUIPN y, en consecuencia, no fueron retirados del padrón.

Como se detalla en el chequeo de PerúCheck , antes de la pandemia originada por la Covid-19, el acta de defunción era un trámite que se realizaba de manera manual y presencial. Posteriormente, esto se modificó, y el Estado se encargó de tramitar automáticamente el acta de defunción, en paralelo con el certificado de defunción que los centros de salud registran en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud (MINSA).

Verificaciones de PerúCheck y de la Unidad de Verificación del medio digital Convoca también desmintieron desinformaciones sobre este tema brindadas por políticos del extranjero, específicamente de España.

Finalmente, una verificación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), publicada por el Observatorio Interamericano para el Combate a la Desinformación Electoral , explicó que, durante las Elecciones Generales 2021, existieron diversos filtros para evitar la suplantación de identidades y otras irregularidades en relación con los votantes.

"Esto inicia con la identificación de la persona, quien debe presentar su DNI físico al presidente de la mesa y corrobora la identidad del o la votante. Sumado a esto, están los personeros de los partidos políticos y fiscalizadores, quienes están presentes durante el escrutinio y dan su conformidad a todo lo que respecta a la votación, incluyendo el número de electores, los votos para cada candidato, etc", señala la verificación.

Con el fin de obtener precisiones, PerúCheck intentó comunicarse con el diputado Aldo Bravo. Sin embargo, al cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.

Conclusión

El diputado Aldo Bravo señaló que en las Elecciones Generales de 2021 votaron los muertos para favorecer al entonces candidato Pedro Castillo. En el contexto de esa elección, esa versión fue difundida por la presencia de personas fallecidas en el Padrón Electoral. Sin embargo, esto se debió a que, de acuerdo con la ley vigente en ese entonces, el padrón cerró un año antes al día de la elección, por lo que los ciudadanos fallecidos en ese transcurso no fueron retirados del registro. En el caso de fallecidos en años anteriores, su presencia en el padrón se debió a que sus familiares olvidaron tramitar el acta de defunción correspondiente, por lo que sus datos no fueron retirados del registro. Por lo expuesto, PerúCheck califica la afirmación del diputado Aldo Bravo como falsa.

Nota elaborada por Hugo Velarde, de PerúCheck.