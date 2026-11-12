Dos diputadas de Obras retiran su firma del proyecto de amnistía para Pedro Castillo

Las diputadas de Cívico Obras Jeenny Gonzales y Andrea Medina retiraron su firma del proyecto de ley 00719-2026-2031-CD, que concede amnistía por los hechos de la crisis política ocurrida desde el 28 de julio de 2021. La norma incluye el mensaje a la Nación que Pedro Castillo leyó el 7 de diciembre de 2022, por el que fue condenado a más de 11 años de prisión.

El Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, Hugo Rovira Zagal, dispuso que se considere retirada la firma de Samanez el 4 de noviembre y la de Medina Stein el 9 de noviembre, en ambos casos tras un memorándum de cada diputada.

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El proyecto ingresó a la Cámara el 30 de octubre, impulsado por la bancada de Juntos por el Perú y con el respaldo de diputados de Obras, entre ellos ambas congresistas. En el documento original, Samanez y Medina Stein firman en la misma página que sus compañeros de bancada Víctor Piñán, Adrián Alvarón y Henry Arbañil.

La amnistía ordena que el INPE excarcele al beneficiario dentro de las 24 horas de notificada la resolución. Excluye los homicidios dolosos, las lesiones graves, la violencia sexual, la tortura, la desaparición forzada y los delitos cometidos por agentes del Estado en el uso de la fuerza.

Qué pasa con Pedro Castillo

Castillo está preso desde el 7 de diciembre de 2022 en el penal de Barbadillo, en Ate. El 27 de noviembre de 2025 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenó a 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración para la rebelión. Apeló y la apelación fue admitida el 29 de diciembre de 2025. La sentencia no es firme.

El anexo del proyecto precisa que la amnistía no determinaría su salida de prisión mientras subsista la prisión preventiva de 36 meses que enfrenta en los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda. Esa medida fue prolongada por doce meses el 27 de febrero de 2026.

La exposición de motivos se apoya en la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que consideró arbitraria su privación de libertad.