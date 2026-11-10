Diputados rechazan acusación constitucional contra Pedro Castillo por presuntos sobornos en ascensos irregulares de las FF.AA.

Con 54 votos a favor, 43 en contra y 11 abstenciones, no se alcanzaron los votos necesarios para aprobar la acusación constitucional contra Pedro Castillo. De esta manera, el informe que recomendaba levantar el fuero del expresidente para que fuera investigado por presuntos sobornos en ascensos de las FF. AA. será archivado.

Pese a que hubo más votos a favor que en contra, la denuncia se rechazó al no alcanzar el mínimo de 66 votos que exige el reglamento de la Cámara de Diputados para ser aprobada.

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Los votos a favor provinieron de bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular y Partido del Buen Gobierno. Las abstenciones fueron, en su mayoría, de los diputados de Ahora Nación. Por último, quienes se opusieron a la acusación constitucional fueron, en su mayoría, los de Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras.

Al exmandatario se le acusa de haber negociado, junto al exministro de Defensa Walter Ayala, el cobro de sobornos por US$ 40.000 para que miembros de las Fuerzas Armadas fueran ascendidos. Por este presunto hecho, la fiscal Patricia Benavides acusó a Castillo de haber cometido abuso de poder, aceptación de sobornos y patrocinio ilegal.

Antes de la votación, los diputados Javier Cipriani (Renovación Popular) y Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) intervinieron para exponer las razones por las que votarían a favor del informe contra Castillo. Cipriani señaló que los puestos en las Fuerzas Armadas “se ganan” y que cobrar por ellos constituye una ofensa a la institución. Por su parte, Quispe Candia indicó que el informe debía aprobarse para que el proceso determinara con mayores garantías si existieron responsabilidades.

Castillo reapareció ante la Cámara de Diputados

Antes de la votación del informe de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, Castillo se presentó y afirmó que la acusación formulada en su contra carecía de fundamento. El expresidente sostuvo que no había pruebas suficientes que demostraran que hubiera solicitado sobornos para ascender a miembros de las FF. AA. Además, instó a los nuevos diputados a corregir lo que, a su juicio, hizo mal el Congreso anterior.

“Esta es una de las tantas acusaciones que he tenido y seguiré teniendo. El único delito que he cometido fue asumir una responsabilidad popular, un encargo de este pueblo que ansía tener justicia y derechos. En este recorrido he encontrado un camino bastante pedregoso. La práctica misma me ha enseñado que hoy el Perú no está para ser gobernado con el corazón, sino con la mente. Digna Cámara de Diputados, este es el momento de corregir lo que hizo el Congreso anterior”, manifestó.

Castillo afirmó que en más de una ocasión se reunió con miembros de las FF. AA. y la Marina. Sin embargo, aseguró que esas reuniones nunca trataron sobre nombramientos ilícitos.

“Yo recibí varias veces a ministros y ellos me informaron cómo venían llevando a cabo el proceso de selección. Es más, recibí, una vez ascendidos, a quienes les correspondían esos ascensos. Recibí también al Ejército y a la Marina, y los felicité. Les pregunté si hubo algún inconveniente y los exhorté a servir a su país. Terminamos con un apretón de manos y un aplauso. ¿Dónde está el delito del que se me acusa? Lo rechazo tajantemente”, indicó.

Hugo Yataco, abogado del exmandatario, señaló que el trabajo llevado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recibió el informe había sido deficiente y que ello constituía una irregularidad en este proceso: "En ninguna parte se ha establecido que la Subcomisión anterior haya investigado. ¿Puede aprobarse un informe de la subcomisión anterior sin que haya hecho bien su tarea? Para esta defensa, esto no debería ser posible en un Estado de derecho. S ello se permite, estaríamos hablando de que esta noble institución sería solo una mesa de partes de la Fiscalía"

Acusación contra Walter Ayala también fue rechazada

Además de rechazarse la acusación contra el expresidente, también se rechazaron las mismas imputaciones contra el exministro Ayala, por presuntos delitos contra la administración pública. El extremo del informe que lo señalaba como presunto autor de estos delitos se rechazó con 52 votos a favor, 45 en contra y 9 abstenciones.

Del mismo modo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el extremo del informe que recomendaba archivar la acusación contra Ayala por presuntamente pertenecer a una organización criminal vinculada a estos sobornos. Esta parte del informe contó con el apoyo de 92 diputados, miembros de bancadas como Fuerza Popular, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú. La única bancada que votó en contra fue Renovación Popular.

Durante su intervención en el pleno, Ayala señaló que esta acusación no tenía argumentos suficientes y que le había causado un daño: “Nunca existió pagos para ascensos en la PNP. Para que hayan ascensos, debe hacerse un comité. Nadie ha señalado que Pedro Castillo o mi persona haya recibido dinero por estos ascensos. Nunca han habido actos de estas características. Ahora, ¿quién me devuelve mi honor?”.

Castillo podría salir de prisión

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema habría detectado una irregularidad en el proceso judicial que terminó con la condena de Pedro Castillo a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Este defecto podría llevar a que se anule la sentencia dictada en noviembre de 2025 y se ordene un nuevo juicio.

El cuestionamiento de los magistrados gira en torno al delito de conspiración para la rebelión, por el que finalmente fue condenado el exmandatario, pese a que la Fiscalía lo había acusado por rebelión. Los jueces advirtieron que no está claro qué ocurrió con la investigación por conspiración: si fue archivada, si continuó por separado o si recibió algún pronunciamiento judicial. Por ello, solicitaron al Ministerio Público y al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria documentación que permita esclarecer su situación procesal.

De acuerdo con fuentes consultadas por La República, esta omisión podría haber vulnerado el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados, lo que comprometería la validez del juicio. Si se confirma que el delito de conspiración no fue resuelto debidamente, una posible salida sería anular las actuaciones y convocar a nuevas audiencias para evaluar conjuntamente las acusaciones por rebelión y por conspiración para la rebelión. La decisión final será adoptada por la Sala Suprema tras la audiencia de apelación y la revisión de los informes solicitados.