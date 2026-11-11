Papa León XIV exige a Keiko Fujimori preocuparse por las personas con problemas de salud mental y discapacidad El pontífice enfatizó la importancia de cuidar a quienes sufren enfermedades y destacó el sacrificio de las familias que brindan apoyo a sus seres queridos en situaciones críticas.

El papa León XIV y la presidenta dieron un discurso en el Teatro Nacional. Foto: Composición/LR

El papa León XIV y la presidenta dieron un discurso en el Teatro Nacional. Foto: Composición/LR

Durante su discurso en el Gran Teatro Nacional, el papa León XIV exigió a la presidenta Keiko Fujimori preocuparse por las personas que sufren de alguna discapacidad física, las que se encuentran en soledad o cuentan con problemas de salud mental.

"Cuando una persona se enferma o necesita cuidados continuos, también cambia la vida de quienes la rodean. Quien ha acompañado a un ser querido sabe cuánto significan una atención médica oportuna, una presencia amiga y una palabra de consuelo. Pienso en los adultos mayores, en las personas con discapacidad y en quienes sufren la soledad o dificultades relacionadas con la salud mental", expresó.

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En esa misma línea, el sumo pontífice resaltó el sacrificio que hacen las familias con la finalidad de cuidar a las personas que cuentan con alguna enfermedad. En ese contexto, instó a las autoridades a "respaldar esa entrega, facilitándoles servicios de salud accesibles y fortaleciendo la medicina preventiva".

"Quienes dedican sus fuerzas a cuidar de otros necesitan también encontrar quién cuide de ellos", señaló.

Papa León XIV reconoce la labor de las ollas comunes

Por otro lado, el máximo representante de la Iglesia católica reconoció la labor de las madres de familia en los comedores populares y ollas comunes. Indicó que esas personas, desde su profesión y responsabilidad pública, contribuyen al bien del país.

“Que todas ellas puedan desarrollar libremente sus capacidades, participar plenamente en sus comunidades y vivir libres de violencia y de cualquier forma de explotación”, dijo.