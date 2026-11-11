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EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice
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Papa León XIV reconoce a las mujeres de las ollas comunes y pide que vivan libres de violencia y explotación

El pontífice solicitó a las autoridades garantizar que las mujeres puedan desarrollar sus capacidades, vivan libres de violencia y explotación en sus comunidades.

El papa León XIV reconoció la labor de las mujeres que participan en las ollas comunes.
El papa León XIV reconoció la labor de las mujeres que participan en las ollas comunes.
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El papa León XIV dedicó parte de su primer discurso en el Perú a reconocer el trabajo de miles de mujeres que, desde sus comunidades, contribuyen al bienestar de las familias mediante los comedores populares y las ollas comunes. El pontífice destacó el esfuerzo de quienes sostienen estas iniciativas y pidió a las autoridades garantizar que puedan desarrollar sus capacidades y vivir libres de violencia y explotación.

“Pienso también en tantas mujeres peruanas que han sostenido comedores populares y ollas comunes, y en aquellas que, desde sus profesiones y responsabilidades públicas, contribuyen al bien del país”, expresó durante su mensaje ante las autoridades nacionales.

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🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

El santo padre reconoció así la labor de las mujeres que, en distintos sectores del país, organizan espacios comunitarios para atender las necesidades alimentarias de familias en situación de vulnerabilidad. Su pronunciamiento puso en valor una tarea que se sostiene gracias al esfuerzo colectivo y que representa una forma cotidiana de solidaridad.

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León XIV pide erradicar la violencia contra las mujeres

En otro momento de su intervención, el pontífice exhortó a que las mujeres peruanas puedan participar plenamente en sus comunidades, desarrollar libremente sus capacidades y ejercer sus derechos sin sufrir violencia ni explotación.

“Que todas ellas puedan desarrollar libremente sus capacidades, participar plenamente en sus comunidades y vivir libres de violencia y de cualquier forma de explotación”, manifestó.

El mensaje también estuvo dirigido a las autoridades, a quienes recordó la importancia de promover condiciones que permitan a las mujeres desenvolverse en todos los ámbitos de la sociedad y contribuir al desarrollo del país.

De esta manera, León XIV vinculó el reconocimiento al trabajo comunitario femenino con la necesidad de proteger su dignidad, garantizar sus derechos y evitar cualquier forma de violencia que limite su participación en la vida nacional.

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