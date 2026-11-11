Papa León XIV a Keiko Fujimori: “Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad”

El papa León XIV dirigió un mensaje a la presidenta Keiko Fujimori y a las altas autoridades del país durante su encuentro en el Gran Teatro Nacional. En su discurso, hizo referencia a los momentos difíciles que atravesó el Perú y pidió que estos hechos reciban un tratamiento basado en la justicia y la sensibilidad. "Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad", expresó ante los representantes del Estado.

El pontífice recordó que las experiencias dolorosas de un país no deben quedar al margen de las decisiones de sus autoridades. En ese sentido, consideró necesario dejar espacio para que crezca la concordia y las diferencias puedan abordarse con respeto. Su mensaje también aludió a la importancia de reconocer las distintas experiencias que marcaron la convivencia entre los peruanos.

Video destacado ¡CONFIRMADO! KEIKO SE VA DURANTE MISA DEL PAPA LEÓN XIV | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

León XIV sostuvo que la democracia exige disposición para escuchar opiniones distintas y comprender que ninguna persona o institución tiene todas las respuestas. Por ello, exhortó a las autoridades a cultivar “la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro”, cualidades que, según explicó, permiten fortalecer la confianza ciudadana y dar solidez a las instituciones.

Durante su intervención, el papa también vinculó la responsabilidad de los representantes públicos con las necesidades cotidianas de la población. Advirtió que las decisiones del Estado tienen consecuencias para las comunidades alejadas de los centros de poder y recordó que sus habitantes también esperan respuestas a sus problemas.

Papa León XIV pidió a las autoridades escuchar a la población y garantizar la seguridad en el Perú

En otro momento de su discurso, León XIV destacó la importancia del servicio público y recordó una reflexión de su antecesor, el papa Francisco, quien visitó el Perú en 2018. Citó su exhortación apostólica Evangelii gaudium, donde definió la política como “una altísima vocación” y una de las formas más valiosas de la caridad, porque busca el bien común. A partir de esta referencia, remarcó que la actividad política debe estar al servicio de toda la ciudadanía.

El pontífice también explicó que la vida democrática reúne a personas con distintas convicciones y aspiraciones, pero con un mismo destino nacional. Por ello, consideró que las instituciones deben ofrecer espacios para expresar esas diferencias y encontrar puntos de entendimiento. Advirtió que las decisiones públicas no pueden dejar de lado a quienes viven lejos de los lugares donde se concentra el poder.

Sobre la atención a la ciudadanía, León XIV pidió a los funcionarios escuchar directamente las necesidades de las comunidades. Asimismo, destacó que, en un país donde se hablan numerosas lenguas, el Estado debe procurar que todos puedan expresar sus demandas y hacerse entender ante las autoridades.

León XIV abordó la preocupación por la inseguridad y la violencia que afecta a las familias. Sostuvo que la paz debe permitir que las personas salgan a trabajar sin temor, cuiden a sus hijos y regresen a sus hogares con tranquilidad. También expresó que la Iglesia desea permanecer cerca de las víctimas y respaldó los esfuerzos para proteger la vida, la dignidad y los derechos de las personas mediante el derecho y la justicia.