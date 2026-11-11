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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto de la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice
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Papa León XIV rompe el protocolo en Lima: pontífice bendijo y abrazó a niños durante su llegada

Durante su visita, el papa interactuó cálidamente con los niños presentes, reafirmando su compromiso con la inclusión. Este acto generó gran expectativa en la nación.

Papa León XIV
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El papa León XIV regresó al Perú este miércoles 11 de noviembre y protagonizó uno de los primeros momentos emotivos de su llegada al país. Al descender del avión que lo trasladó desde Argentina, el pontífice se acercó a saludar a un niño que se encontraba en silla de ruedas y permitió que otro menor se aproximara para abrazarlo.

Papa León se reune con personas del Conadis durante su llegada.

Papa León se reune con personas del Conadis durante su llegada.

El gesto ocurrió mientras caminaba junto a la presidenta Keiko Fujimori, durante la ceremonia de bienvenida en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, donde fue recibido por autoridades y representantes de la Iglesia.

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🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

Durante su recorrido, León XIV también saludó y abrazó a niños vinculados al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), a quienes impartió su bendición.

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Las muestras de cercanía con los menores marcaron los primeros momentos de su retorno al territorio peruano, en el inicio de una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre.

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