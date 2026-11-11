Ministro Sheput justifica ausencia de Fujimori durante visita del papa León XIV: “El foro APEC es el más importante del mundo”

"Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". Esta fue la frase que citó el ministro de Trabajo, Juan Sheput, para justificar la ausencia de Keiko Fujimori durante los últimos días de la visita del papa León XIV al Perú. El titular del Ministerio de Trabajo sostuvo que la presidenta debe priorizar su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), debido a la relevancia económica que tiene este encuentro para nuestro país.

"El foro APEC es el más importante del mundo. Tiene en sí mismo a los países que juntos hacen el 61% del PBI mundial. El 90% de las MYPE peruanas tienen como destino exportador a los países de APEC. Si la presidenta viaja a ese foro es porque no puede descuidar generar mayor empleo, atraer más inversión y preocuparse de las exportaciones peruanas que tienen en el Foro APEC uno de sus principales destinos", señaló.

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Sheput indicó que Fujimori estará presente para recibir al sumo pontífice, por lo que consideró que su posterior partida no constituiría un desplante. Asimismo, señaló que la mandataria sostendrá reuniones con líderes mundiales durante el evento, que se desarrollará en Shenzhen, China, del 18 al 19 de noviembre.

"Espero que esta semana se reflexione sobre la importancia del viaje en este foro. Nadie nos puede representar mejor que ella en las reuniones con el presidente Xi Jinping, con la primera ministra de Japón y otros líderes que estarán en el foro más importante económica y socialmente del mundo", manifestó.

Senado aprueba viaje de Fujimori

El Senado aprobó la autorización para el viaje de Fujimori con 43 votos a favor, cinco abstenciones y uno en contra. La única legisladora que rechazó el permiso fue Silvana Robles, de Juntos por el Perú. Con esta decisión, la mandataria podrá salir del país el próximo 15 de noviembre para cumplir con su agenda internacional en China y Japón, mientras el papa León XIV todavía permanecerá en territorio peruano.

Robles cuestionó la decisión de Fujimori de viajar durante la visita del papa León XIV. “Ha sido un vulgar continuismo frívolo de la señora Dina Boluarte por viajes insulsos y sin resultados concretos”, sostuvo. Hugo Ccahuana, también senador de Juntos por el Perú, se sumó a las críticas y cuestionó que no se hayan expuesto los objetivos concretos que se pretenden alcanzar con este viaje.

Horas antes, Fujimori había rechazado que su participación en el Foro APEC implique un desaire al sumo pontífice. “Jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV. Soy católica, todo el mundo lo sabe, católica creyente y practicante”, declaró a Canal N.