Encuesta del IEP: El 51% de peruanos rechaza que el Congreso haya otorgado las facultades legislativas al Gobierno

Encuesta del IEP: El 51% de peruanos rechaza que el Congreso haya otorgado las facultades legislativas al Gobierno Congreso de la República del Perú

De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 51% de ciudadanos está en contra de que el Congreso haya otorgado las facultades legislativas al Gobierno. Solo el 34% se mostró a favor, mientras que un 15% no sabe/no opina.

En octubre, el Congreso otorgó al Gobierno facultades legislativas por 90 días para emitir normas en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención frente al fenómeno El Niño.

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El pedido inicial del Ejecutivo contemplaba 66 puntos, de los cuales la Cámara de Diputados solo aprobó 20. Posteriormente, el Senado incorporó siete materias adicionales, así que el texto final contempló 27 puntos.

Reacciones

En su momento, el senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, cuestionó que el Senado incorporara siete materias adicionales a las 20 aprobadas por la Cámara de Diputados. Consideró que esos puntos debieron tramitarse mediante proyectos de ley.

“Nosotros estábamos a favor de los 20 puntos y que los demás se vean en proyectos de ley. Creemos que es un error. Hubiera sido mejor que voten por proyectos de ley. Así habría menor división”, indicó.

Por su parte, Humberto Morales de Juntos por el Perú cuestionó que el Senado incorporara siete facultades que no habían sido aprobadas por Diputados y calificó el procedimiento como una vulneración constitucional.

“Se ha violentado la Constitución y el Reglamento y han (dado) un golpe de Estado, muy sutil, por supuesto”, dijo.

El 34% considera que el Congreso no facilita ni dificulta el trabajo de Fujimori

Por otro lado, respecto al impacto del Congreso en la gestión presidencial, el 34% de ciudadanos consideró que “ni facilita ni dificulta” el trabajo de Fujimori. El 33% estima que sí lo está dificultando y el 25% que, en realidad, lo facilita. Un 8% no sabe/no opina.

El mayor número de quienes consideran que el Parlamento no impacta en el gobierno se concentra en el ámbito urbano (38%) y en Lima Metropolitana (30%). Según el ámbito geográfico, este sentir reporta 44% en Lima Metropolitana y 29% en el centro.

Asimismo, dicha percepción se presenta en mayor medida en ciudadanos de entre 30 a 49 años (37%) y de 18 a 29 años (40%); y más en mujeres (37%) que hombres (30%).

En todos los niveles económicos la percepción de la relación Congreso-Ejecutivo es similar: A/B (36%), C (33%), D/E (33%). En el nivel educativo se registró una diferencia: educación básica (29%) y educación superior (38%).

Quienes se identifican con izquierda notan que el Legislativo no genera impacto en el Ejecutivo (35%) y centro (43%). Quienes están muy interesados en política percibieron lo mismo (37%).