Ranking regional de presidentes: Keiko Fujimori se ubica en el puesto 9 con una desaprobación que supera el 54% | Foto: Presidencia

Ranking regional de presidentes: Keiko Fujimori se ubica en el puesto 9 con una desaprobación que supera el 54% | Foto: Presidencia

Keiko Fujimori se posicionó en el noveno lugar del ranking de aprobación de presidentes latinoamericanos con un 43.8% de aceptación, mientras que su desaprobación en el país alcanzó un 54.4%.

Ranking regional de presidentes de CB Global Data para noviembre de 2026, donde Keiko Fujimori se ubica en el noveno lugar con un 54.4% de desaprobación.

Este resultado proviene del último reporte de la consultora internacional CB Global Data, el cual midió el respaldo ciudadano a los jefes de Estado de la región durante noviembre de 2026.

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El estudio indica que la desaprobación a la jefa de Estado peruana se divide entre un 38.5% de encuestados que califica su labor como "muy mala" y un 15.9% que la considera "mala".

Por su parte, la aprobación del 43.8% se compone de un 19.8% que opina que su gestión es "muy buena" y un 24.0% que la califica como "buena". Solo un 1.8% de los consultados no precisó una postura.

En comparación con el informe de octubre de 2026, la imagen positiva de la mandataria registró una caída de 2.5 puntos, fecha en la que tenía un 46.3% de respaldo popular.

Con esta cifra, Fujimori queda en la mitad de la tabla regional, por debajo de líderes como Claudia Sheinbaum de México (69.8%) y Nayib Bukele de El Salvador (69.5%), pero por encima de mandatarios como Javier Milei de Argentina (37.4%) y José Antonio Kast de Chile (33.5%).

El trabajo de campo de CB Global Data se realizó del 4 al 9 de noviembre sobre una muestra de 3,089 casos en el Perú. La investigación cuenta con un margen de error de +/- 1.8% y una cobertura nacional sobre la población mayor de 18 años.