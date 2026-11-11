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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto de la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice
Política

Papa León XIV llega a Palacio de Gobierno: Keiko Fujimori y sus ministros lo reciben en su visita al Perú

A la espera del sumo pontífice, el patio de honor del Palacio se llenó con la presencia del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto y los Húsares de Junín.

Papa León XIV recibe los honores de Estado al llegar a Palacio de Gobierno.
Papa León XIV recibe los honores de Estado al llegar a Palacio de Gobierno. | Composición:LR.
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Tras su llegada a territorio peruano, el papa León XIV visitó el Palacio de Gobierno, donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori y los miembros de su gabinete. Entre los ministros presentes estuvieron Juan Sheput (Trabajo), Alberto Beingolea (Cultura), Luis Dyer (Salud), entre otros.

En el patio de honor del Palacio de Gobierno se desplegó la Guardia Presidencial, integrada por el Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. Asimismo, estuvieron presentes los Húsares de Junín, un batallón de la Marina de Guerra del Perú denominado Juan Fanning García y agrupamientos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

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Tras recibir los honores correspondientes, el papa escuchó la interpretación de una canción de bienvenida a cargo de la banda del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), acompañada por un coro de niños. Posteriormente, la agrupación musical interpretó el himno nacional, que León XIV fue visto entonando.

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León XIV se convierte en el tercer papa en funciones que visita el Palacio de Gobierno. Anteriormente, Juan Pablo II visitó la Casa de Pizarro en dos ocasiones: en 1985, durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry, y en 1988, durante el primer mandato de Alan García. Posteriormente, en 2018, el papa Francisco también visitó el Palacio de Gobierno como parte de su recorrido por el Perú, donde se reunió con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

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Tras la ceremonia de recibimiento, el papa León XIV ingresó al Palacio de Gobierno, donde saludó a las autoridades presentes y posteriormente se reunió con Keiko Fujimori en una de las salas del recinto.

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