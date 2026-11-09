Francis Allison alerta que Jeanette Alonzo no juraría como alcaldesa: “Un enredo originado por López Aliaga”

El excandidato a la Municipalidad de Lima, Francis Allison, alertó que la virtual alcaldesa de Lima, Jeanette Alonzo, no jurará el cargo y que la gestión capitalina quedaría en manos de Jesús Gálvez, actual alcalde de Jesús María y postulante a tercer regidor de Lima por Renovación Popular.

En entrevista con La República, el político calificó este escenario como "un enredo originado por Rafael López Aliaga", a quien acusó de intentar una reelección encubierta pese a estar prohibido por la Constitución Política.

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Según explicó el burgomaestre, este proceso electoral deja dos responsables directos: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), su presidente, Roberto Burneo, y Rafael López Aliaga.

Allison cuestionó al organismo electoral por no precisar a tiempo que los candidatos con impedimento legal no podían asumir el cargo en caso de obtener la mayoría de los votos. A su juicio, la falta de una aclaración oportuna afectó la voluntad popular.

Por otro lado, el alcalde de Magdalena también cuestionó al líder de Renovación Popular tras indicar que buscó evadir la prohibición de la reelección. En palabras de Allison, el excandidato "se la dio de 'Pepe el vivo': fue por lana y salió trasquilado".

Crítica a las amenazas de demandas constitucionales

Allison se refirió también a los anuncios sobre posibles acciones legales contra el organismo electoral tras los resultados.

Al respecto, calificó de contradictoria cualquier demanda que pretenda sancionar al JNE por hacer cumplir la prohibición constitucional de la reelección.

"Ahora es curiosa una demanda constitucional que va a reclamar por qué el jurado no ha violado la Constitución que prohíbe la reelección. Eso es, ¿qué va a decirle al juez? Esto tiene que acabar: tiene que acabar ese tema de querer estar sobre la ley y sobre la gente, porque nadie está sobre la ley, menos los políticos".

Subordinación partidaria y gobernabilidad

Además, Allison criticó a los senadores y regidores electos por obedecer sin cuestionar a la dirigencia de Renovación Popular.

Del mismo modo, el alcalde de Magdalena rechazó que estar en una agrupación política implique someterse a la figura de un líder.

"Igual controlará la municipalidad por medio de su gente, igual que el Senado, porque claramente ahí están inclinados ante él. La verdad no entiendo por qué pertenecer a un partido significa inclinarte ante el líder del partido. Los políticos tenemos que estar inclinados ante el Perú y ante los peruanos, no ante el partido ni los líderes. Acá la gente manda, no tu partido ni tu candidato presidencial".