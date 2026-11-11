Keiko Fujimori recibió al papa León XIV en su regreso al Perú El sumo pontífice volvió al Perú después de un año y medio de haber sido elegido como el sucesor del papa Francisco. La presidenta Keiko Fujimori encabezará la ceremonia oficial de bienvenida en Palacio de Gobierno, luego del arribo del pontífice al Grupo Aéreo n.º 8, en el Callao.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió al papa León XIV en su regreso al Perú después de un año y medio de haber sido elegido como el sumo pontífice del Vaticano. El máximo representante de la Iglesia católica aterrizó en territorio peruano luego de haber estado en Uruguay y Argentina.

Robert Prevost fue acogido por Fujimori en la zona del Grupo Aéreo n.º 8, en el Callao, donde hubo una alfombra roja, un estrado. A la cita, también acudió el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, el presidente del Senado, Miguel Torres; arzobispos y miembros de la Fuerza Aérea. También estuvieron presentes niños del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

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La mandataria encabezará la ceremonia oficial de bienvenida en Palacio de Gobierno, luego del arribo del pontífice al Grupo Aéreo n.º 8, en el Callao.

A las 6.15 p. m. está programada la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, mientras que, media hora después, León XIV sostendrá una reunión protocolar con Fujimori.

El cronograma de actividades del papa León XIV en el Perú

De acuerdo con el cronograma, a las 6.15 p. m. el papa León XIV participará en la ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de Gobierno. Media hora después, a las 6.45 p. m., realizará una visita a la presidenta de la República. Posteriormente, a las 7.45 p. m., el pontífice se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre: actividades en Lima

La segunda jornada de la visita apostólica del papa León XIV comenzará a las 9.30 a. m. con un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. A las 10.20 a. m., participará en la celebración de la Hora Media junto con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de consejos pastorales en la Basílica Catedral de Lima.

Posteriormente, a las 11.30 a. m., el pontífice participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral. Por la tarde, a las 6.00 p. m., encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. La jornada concluirá con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica, programada para las 8.00 p. m.

Viernes 13 de noviembre: visita a Chiclayo y Pimentel

El papa León XIV viajará a Chiclayo el viernes 13 de noviembre. Su salida desde la Base Aérea del Callao está prevista para las 7.40 a. m., mientras que su llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo se estima para las 9.10 a. m.

A las 10.30 a. m., celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, donde ofrecerá una homilía. Al mediodía, a las 12.40 p. m., realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero.

Durante la tarde, a las 4.30 p. m., sostendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Luego, a las 5.45 p. m., se reunirá con integrantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Finalmente, a las 7.00 p. m., compartirá una cena con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre: actividades en Cajamarca y Chiclayo

La agenda del sábado comenzará a las 8.00 a. m. con el rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Una hora después, el pontífice partirá en helicóptero desde Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde llegará aproximadamente a las 9.50 a. m.

A las 11.00 a. m., celebrará una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. Tras culminar la actividad, regresará en helicóptero a Chiclayo, con llegada prevista para las 2.00 p. m.

Por la tarde, a las 5.30 p. m., participará en un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, con motivo de la clausura del Año Jubilar dedicado a esta figura religiosa.

Domingo 15 de noviembre: visita a Cusco y Pucallpa

El domingo 15 de noviembre, León XIV partirá de Chiclayo a las 7.50 a. m. con destino a Cusco, donde llegará a las 10.00 a. m. Su primera actividad será un encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, programado para las 10.30 a. m.

A las 11.45 a. m., dirigirá la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Posteriormente, a las 1.05 p. m., viajará hacia Pucallpa, donde aterrizará a las 2.30 p. m.

En la región Ucayali, el pontífice se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, a las 3.00 p. m. Más tarde, a las 4.45 p. m., celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Concluidas sus actividades, partirá de Pucallpa a las 7.05 p. m. rumbo a Lima, donde tiene previsto llegar a las 8.20 p. m. a la Base Aérea del Callao.

Lunes 16 de noviembre: despedida del papa León XIV

El lunes 16 de noviembre marcará el último día de la visita apostólica del papa León XIV al Perú. La jornada comenzará a las 8.30 a. m. con una visita al personal y a los residentes de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Adultos Mayores Desamparados.

A las 10.30 a. m., el pontífice celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, donde ofrecerá una homilía. Posteriormente, a las 1.15 p. m., se realizará la ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao.

Finalmente, a las 1.45 p. m., León XIV abordará el avión que lo trasladará de regreso a Roma, con lo que concluirá su visita apostólica al Perú.