Papa León XIV dará discurso en el Gran Teatro Nacional: conoce la lista de las autoridades invitadas al evento

Papa León dará un discurso en el Gran Teatro Nacional. Foto: Composición/LR

Papa León dará un discurso en el Gran Teatro Nacional. Foto: Composición/LR

El papa León XIV dará un discurso en el Gran Teatro Nacional frente a distintas autoridades. Se espera que el sumo pontífice dé sus primeras palabras desde su llegada a tierra peruana alrededor de las 7.45 p. m. en el teatro ubicado en el distrito limeño de San Borja.

Junto al santo padre estarán distintas autoridades nacionales, relacionadas con instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú y otras más.

Video destacado ¡CONFIRMADO! KEIKO SE VA DURANTE MISA DEL PAPA LEÓN XIV | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La lista completa de autoridades que estarán presentes en el Gran Teatro Nacional es la siguiente.

- Presidenta de la República: Keiko Fujimori.

- Presidente del Congreso: Miguel Torres.

- Presidente de la Cámara de Diputados: Óscar Reto.

- Presidenta del Tribunal Constitucional (TC): Luz Pacheco.

- Fiscal de la Nación: Tomás Aladino Gálvez.

- Jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec): Carmen Velarde.

- Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): Bernardo Pachas.

- Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE): Roberto Burneo.

- Comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP): Fredy López Mendoza.

- Presidenta del Poder Judicial: Janet Tello.

- Defensor del Pueblo: Josué Gutiérrez.

- Presidente del Banco Central de Reserva (BCR): Julio Velarde.

Además, la República pudo constatar que se encuentran en el teatro algunos senadores de Fuerza Popular.

Papa León XIV: conoce el itinerario del papa León XIV en su visita al Perú

La Conferencia Episcopal del Perú recogió el itinerario del papa León XIV durante su visita al Perú. El horario que seguirá el santo padre fue recogido y difundido por fuentes oficiales del Gobierno peruano.

Miércoles 11 de noviembre: Buenos Aires – Lima

14.00 horas: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires.

17.30 horas: llegada a la Base Aérea del Callao.

Acogida oficial en Lima

18.15 horas: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

18.45 horas: visita a la presidenta de la república.

19.45 horas: encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre: Lima

09.30 horas: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

10.20 horas: celebración de la Hora Media con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

11.30 horas: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

18.00 horas: vigilia de oración con los jóvenes y los universitarios en el Estadio Nacional de Lima.

20.00 horas: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre: Lima – Chiclayo – Pimentel – Chiclayo

07.40 horas: salida en avión desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo.

09.10 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

10.30 horas: Santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. La actividad contempla la homilía del santo padre.

12.40 horas: visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, con saludo del santo padre.

16.30 horas: encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

17.45 horas: encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

19.00 horas: cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre: Chiclayo – Santa Cruz de Succhabamba – Zaña – Chiclayo

08.00 horas: rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

09.10 horas: salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca).

09.50 horas: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.

11.00 horas: Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, con homilía del santo padre.

13.15 horas: salida en helicóptero desde el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba hacia Chiclayo.

14.00 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

17.30 horas: encuentro de oración con la comunidad católica en ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo 15 de noviembre: Chiclayo – Cusco – Pucallpa – Lima

07.50 horas: salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco.

10.00 horas: llegada al Aeropuerto Internacional de Cusco Alejandro Velasco Astete.

10.30 horas: encuentro con los fieles y los representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

11.45 horas: oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

13.05 horas: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Cusco hacia Pucallpa.

14.30 horas: llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo.

15.00 horas: encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

16.45 horas: Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, con homilía del santo padre.

19.05 horas: salida en avión desde el aeropuerto internacional de Pucallpa hacia Lima.

20.20 horas: llegada a la Base Aérea del Callao.

Lunes 16 de noviembre: Lima – Callao – Roma

La última jornada de la visita apostólica del papa León XIV al Perú se desarrollará en Lima y Callao.

08.30 horas: visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los adultos mayores Desamparados, con saludo del santo padre.

10.30 horas: Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del santo padre.

13.15 horas: ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao.

13.45 horas: salida en avión desde la Base Aérea del Callao hacia Roma.