La cuna de atletas en Junín se moderniza: IPD anuncia renovación de la pista atlética del Estadio Huancayo La nueva pista estará certificada por World Athletics, garantizando estándares internacionales de calidad y seguridad para entrenamientos y competencias en la región.

El talento deportivo de Junín contará con un moderno recinto. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció que ejecutará trabajos de mantenimiento y renovación de la pista atlética del Estadio Huancayo, como parte de su plan nacional de mejoramiento de infraestructura deportiva.

El proyecto, previsto desde julio de 2025, contribuirá a la formación de nuevos talentos de la región. Su implementación se realizará una vez finalizada la participación del Club Sport Huancayoen la última fecha del Torneo Clausura 2026, con el fin de facilitar que el equipo cumpla con sus partidos programados como local.

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Nueva pista contará con certificación World Athletics

Según el IPD, la nueva pista atlética contará con certificación de World Athletics, un sello de garantía oficial que avala que las instalaciones deportivas, el equipamiento, circuitos de carreras, entrenadores o eventos cumplen con los más estrictos estándares internacionales de calidad, precisión y seguridad.

Este objetivo apunta a fortalecer las condiciones para los entrenamientos de deportistas de alto rendimiento, además de promover competencias nacionales y contribuir a la formación de nuevos talentos en la región, señaló el organismo que actualmente lidera la gestión de Óscar Fernández Cáceres.

Huancayo, cuna de reconocidos atletas nacionales

Huancayo, ubicada en la sierra central del Perú, es cuna de destacados atletas peruanos de élite, reconocidos internacionalmente en disciplinas como la marcha atlética, el fondismo y las carreras de medio fondo. Entre ellos se encuentran Kimberly García, bicampeona mundial de marcha atlética; Cristhian Pacheco, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023; y Luz Mery Rojas, campeona panamericana de atletismo en Santiago 2023.