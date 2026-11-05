Keiko Fujimori cumple 100 días de Gobierno con un promedio de 6 homicidios por día

La presidenta Keiko Fujimori cumple sus primeros cien días de Gobierno con 621 homicidios, baja aprobación y ningún decreto legislativo, pese a las facultades otorgadas por el Congreso.

Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), entre el 28 y el 31 de julio se registraron 30 homicidios. En agosto, la cifra ascendió a 178; en septiembre, a 153 y en octubre, a 186. En lo que va de noviembre, se han registrado catorce homicidios por proyectil de arma de fuego. A estas cifras se suman las cinco muertes reportadas ayer, según información policial, así como 60 fallecimientos registrados como "muertes ignoradas", de los cuales más del 50% corresponden a Lima y Callao.

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En conjunto, las cifras suman 621 homicidios, lo que representa un promedio de casi 6 asesinatos diarios. De acuerdo a la información que recogió La República, entre las regiones con mayor número de muertes figuran Lima, La Libertad, Callao, Piura, Madre de Dios, Ica, Tumbes y Ayacucho.

El analista Juan Carbajal alertó que ese número podría aumentar, pues la cifra de octubre (186) es preliminar e incompleta.

Esto se debe a que, según explicó, "históricamente transcurren entre dos y tres semanas para que las actas de defunción rezagadas terminen de ingresar al sistema del Sinadef".

Teniendo en cuenta ello, señaló que basta que el sistema sume solo un caso más pendiente para que octubre se convierta en el mayor salto porcentual de todo el año. Es decir, de septiembre (153) a octubre (186) los homicidios se incrementaron de manera notoriamente abrupta.

Carbajal estima que a mediados de noviembre, cuando las cifras del Sinadef se hayan actualizado, el total de octubre podría igualarse o superar al registro de junio (196) o (202), los meses más violentos del año. "La realidad del subregistro nos dice que la situación al cierre de octubre es, lamentablemente, aún más grave de lo que la barra actual (del Sinadef) nos muestra", advirtió.

Al comparar los homicidios registrados durante los primeros cien días del gobierno de Fujimori con los reportados en el mismo periodo de las gestiones de sus antecesores, se observa que la cifra es mayor.

Durante los primeros cien días de José Balcázar se registraron 597 homicidios, mientras que en la gestión de José Jerise se contabilizaron 584 y en la de Dina Boluarte 375. Los dos primeros registraron un promedio cercano a seis homicidios diarios, mientras que durante el gobierno de Boluarte el promedio fue de casi cuatro.

Homicidios continúan

A horas de que Keiko Fujimori cumpla los 100 días, una serie de ataques armados registrados en las últimas 24 horas en Lima Sur y el Callao dejó cinco personas fallecidas y dos heridas de bala, según reportes policiales. Uno de los hechos ocurrió en Villa El Salvador, donde Diego Leonardo Coquiz Llaiqui, de 18 años, murió tras ser atacado por barristas en el cruce de las avenidas Velasco Astete y Central. En Chorrillos, Josué Antonio Perdomo Estrada, de 41 años, conductor de la línea 91, fue asesinado a balazos por sicarios mientras circulaba por la avenida Guardia Civil.

En el Callao también se registraron hechos de violencia. Jeremmi Wilmar Ramos, de 25 años, fue asesinado cuando regresaba a su casa después de realizar unas compras.

Otro ataque ocurrió en la avenida Néstor Gambetta, donde dos personas que se desplazaban en una motocicleta fueron baleadas. Ambas fallecieron a causa de los impactos de bala. Fueron identificados como Franco Máximo Benjamín Nieto Tineo y Luis Anthony Villanueva Corguamán. A estos hechos se suma un ataque en la avenida Venezuela, donde un chofer de combi, identificado como Jesús Alexander Holguin Dueñas, y su pasajero, Orlando Barrios Aquije, resultaron heridos tras recibir disparos.

No hay respuesta

Pese al aumento de la criminalidad y a las facultades otorgadas por el Congreso, a la fecha, el Ejecutivo aún no ha presentado decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana. Ello, aun cuando el último 21 de octubre, Luis Galarreta anunció que dentro de 10 o 12 días el Ejecutivo tendrá listos los decretos legislativos.

El panorama es diferente cuando se trata de los decretos de urgencia. En total, el Gobierno ha presentado 10: cinco para mitigar el impacto del FEN, dos para brindar subsidios por el alza de combustibles, dos para la visita del Papa León XIV y uno para atender los daños causados por el sismo en Junín. También, el Ejecutivo presentó cinco proyectos de ley: la creación del distrito de Tuyankuwas, la solicitud de delegación de facultades, la Ley del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2027, el crédito suplementario y la Ley MAPE. De este grupo, a la fecha, solo ha sido aprobado el pedido de facultades.

Viajes y desaprobación

En medio de los cuestionamientos por el incremento de la criminalidad, Fujimori realizó dos viajes al exterior en estos 100 días.

El primero de ellos fue del 21 al 25 de septiembre a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU. En este espacio cuestionó públicamente el rol del Poder Judicial al asegurar que quienes vencieron al terrorismo seguían siendo juzgados a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido. En respuesta, Janet Tello, presidenta del PJ, la llamó a respetar la independencia de poderes.

El segundo viaje fue del 28 al 31 de octubre a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y realizar una visita al CECOT. Sin embargo, el mandatario aseguró que se trata de realidades distintas y su modelo no puede ser copiado idénticamente en Perú.

Fujimori también tenía programado un viaje a Madrid del 2 al 6 de noviembre, pero fue cancelado para atender el impacto de las lluvias del FEN. La cancelación del viaje también coincidió con su baja aprobación. Según la encuesta de Datum, publicada el 9 de agosto, Fujimori inició su gobierno con un 60% de aprobación y un 24% de desaprobación. Luego, los resultados de la misma encuestadora del 18 de septiembre bajaron a 42% y 44%, respectivamente. El 16 de octubre, cayó a 40% de aprobación, de acuerdo con los resultados de Ipsos. Finalmente, una encuesta de Datum reveló que el 47% de los peruanos considera que la mandataria ha realizado una gestión regular en sus primeros cien días de gobierno, mientras que el 38% la califica como mala y solo el 10% como buena.

Al respecto, el primer ministro, Luis Galarreta, consideró que no se "puede gobernar y tomar decisiones en base a encuestas" y anunció un balance del gobierno para hoy.