Ignacio Buse emocionado tras eliminar a Daniil Medvédev: "Es la mejor victoria de mi carrera, pero quiero ir por más" El peruano venció al ruso Daniil Medvédev, número 5 del mundo, y aseguró su presencia en los octavos de final del Masters 1000 de París. Nacho viene registrando la mejor temporada de su carrera.

Ignacio Buse logró un histórico triunfo en el Masters 1000 de París. El tenista peruano mostró un gran nivel y se impuso con autoridad por 2-0 (6-4 y 6-4) frente al ruso Daniil Medvédev, actual número 5 del ranking mundial.

"Ha sido una victoria increíble en el último torneo del año. Creo que es muy bonito haber conseguido este triunfo. Por ahora, es la mejor victoria de mi carrera", manifestó el deportista de 22 años para ESPN apenas finalizó el duelo.

Ignacio Buse no se conforma tras eliminar a Daniil Medvédev

El popular 'Nacho' remarcó la importancia de este resultado en su carrera, pues se convirtió en el primer representante peruano que se impone ante un top 10 desde el 2008. Sin embargo, dejó claro que su objetivo es llegar lo más lejos posible en torneo parisino.

"Ha sido una victoria espectacular, pero lo importante es no conformarse y seguir partido a partido. Vengo jugando bien, me estoy acomodando bastante bien a la superficie y lo más importante también es disfrutar del día a día, no pensar mucho en el futuro. Por supuesto, quiero ir por más (…). Salir a jugar mañana, encontrarme bien en la cancha, tener buenas sensaciones y competir, que es lo más importante", agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse en el Masters 1000 de París?

Ignacio Buse ya se encuentra clasificado a los octavos de final del Masters 1000 de París. La primera raqueta nacional se verá las caras este jueves 5 de noviembre frente al vencedor de la serie entre el portugués Nuno Borges y el ruso Karén Khachanov.