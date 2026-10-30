JNE revisará de oficio actas de proclamación, pero sigue sin pronunciarse sobre reelección encubierta

JNE revisará de oficio actas de proclamación, pero sigue sin pronunciarse sobre reelección encubierta

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó los lineamientos para la proclamación y entrega de credenciales a las autoridades elegidas en las Elecciones Regionales y Municipales, sin embargo, no especificó la posición que tomarán frente a los casos de reelección.

En su lugar, anunciaron que el Pleno revisará de oficio de las proclamaciones realizadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) sobre “aspectos numérico y de orden general respecto a las autoridades elegidas y proclamadas”.

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Según explicaron, la revisión busca “asegurar la coherencia y uniformidad” de los pronunciamientos. Esto debido a que se trata de 91 JEE y que durante el proceso electoral se han presentado “diversas situaciones que demandan criterios uniformes de actuación”.

“Resulta necesario establecer un mecanismo que permita asegurar la coherencia y uniformidad de los pronunciamientos jurisdiccionales, a fin de garantizar la aplicación homogénea de los criterios correspondientes”, se lee.