Es falso que la FAP combata incendios en Ecuador en lugar de atender los de Perú: las imágenes corresponden a 2024

LO FALSO:

En redes sociales circula un video que muestra a la Fuerza Aérea del Perú ayudando a combatir incendios forestales en Ecuador mientras Perú enfrenta sus propias emergencias.

LO VERDADERO:

El reportaje difundido corresponde a 2024, cuando la FAP envió aeronaves y personal para apoyar a Ecuador en la lucha contra los incendios forestales.

Actualmente, la FAP ya inició acciones para mitigar los siniestros en el interior del Perú.

En redes sociales circula un video que muestra a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ayudando a combatir incendios forestales en Ecuador. La publicación presenta estas imágenes mientras Perú enfrenta sus propios incendios, dando a entender que las aeronaves peruanas están apoyando al país vecino en lugar de atender la emergencia nacional. Sin embargo, el reportaje que se utiliza para mostrar la ayuda a Ecuador es antiguo y corresponde a septiembre de 2024.

Captura del video viral. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde acumula más de 72.000 visualizaciones, 2.200 'Me gusta', 342 comentarios y fue compartido más de 1.300 veces.

Viralidad del video. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa de imágenes permitió encontrar el mismo reportaje, publicado el 17 de septiembre de 2024. En ese momento, la Fuerza Aérea del Perú sí había enviado aeronaves para apoyar en la extinción de incendios forestales en la provincia de Loja, Ecuador. Por ello, aunque las imágenes muestran una operación real, no corresponden a un hecho reciente, sino a una intervención realizada hace más de dos años.

Reportaje original publicado en 2024. Foto: YouTube

Además, contrario al video viral, la FAP también ha desplegado aeronaves para combatir los incendios forestales en territorio nacional. El 12 de octubre de 2026, la institución inició operaciones aéreas en la provincia de Calca, en Cusco, con un avión C-27J Spartan y un helicóptero MI-17. Ambas aeronaves realizan descargas de agua para contribuir a controlar el avance del fuego y apoyar las labores de las brigadas terrestres que trabajan en la zona afectada.

Nota de La República. Foto: La República

Conclusión

En redes sociales se difundió un reportaje que da a entender que la Fuerza Aérea del Perú está ayudando actualmente a combatir incendios forestales en Ecuador mientras Perú enfrenta sus propias emergencias. Sin embargo, el contenido es falso, ya que las imágenes corresponden a una operación realizada en septiembre de 2024. Además, el 12 de octubre de 2026, la FAP inició operaciones aéreas para combatir incendios forestales en la provincia de Calca, Cusco. Por tanto, el video no muestra una intervención actual en Ecuador y omite el contexto temporal de los hechos.