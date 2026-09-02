Pedro Hernández es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional

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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) eligió por mayoría al magistrado Pedro Hernández como nuevo presidente de la institución, según informó el propio organismo a través de su cuenta oficial. En la misma sesión, la magistrada Luz Pacheco —quien presidió el TC entre 2024 y mayo de este año, cuando renunció al cargo— fue designada vicepresidenta, mientras que Francisco Morales, hasta ahora presidente, asumirá la dirección general del Centro de Estudios Constitucionales del TC.

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