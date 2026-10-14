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El Vaticano sobre salud del Papa León XIV: "Tiene una evolución postoperatoria normal"

El Santo Padre, informa el Vaticano, ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. A su vez, ha retomado su alimentación habitual, realizando las comidas correspondientes al desayuno y al almuerzo.

El Vaticano sobre salud del Papa León XIV: "Tiene una evolución postoperatoria normal"
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Tras la intervención quirúrgica donde le diagnosticaron adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, el Papa se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos y presenta una “evolución postoperatoria normal”, informó el Vaticano en un comunicado.

Los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada. En vista de ello, ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación.

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A su vez, ha retomado su alimentación habitual, realizando las comidas correspondientes al desayuno y al almuerzo.

Todo esto lleva a confirmar que “la evolución sigue según lo previsto”, precisó la institución.

larepublica.pe
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Diagnóstico de cáncer

Tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el Papa León XIV, el Vaticano informó que los médicos identificaron que presentaba un adenocarcinoma pulmonar, por lo que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El adenocarcinoma pulmonar se trata del tipo más frecuente de cáncer de pulmón de células no pequeñas, que representa entre el 30% y el 40% de todos los casos.

De acuerdo con la Santa Sede, antes de la operación, ya se sospechaba del diagnóstico y ello fue confirmado con un examen histológico intraoperatorio.

En total, el Santo Padre permaneció en el quirófano durante aproximadamente 3 horas; la duración de la intervención fue de 90 minutos.

“Tras la intervención, el Papa se despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación situada en la décima planta”, se lee en el comunicado

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