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Política

Autorizan viajes de los ministros Marco Vinelli a Panamá y Maritza Canales a Italia

El viaje de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social a Roma costaría US$6.053,97 entre viáticos y pasajes aéreos.

Ministros Canales y Vinelli viajarán fuera del Perú en los próximos días | Composición: LR.
Ministros Canales y Vinelli viajarán fuera del Perú en los próximos días | Composición: LR.
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Dos ministros saldrán al exterior en los próximos días. Se trata de Marco Vinelli y Maritza Canales, titulares de las carteras de Desarrollo Agrario y Riego y de Desarrollo e Inclusión Social, respectivamente. Vinelli viajará a Panamá del 21 al 23 de octubre, mientras que Canales estará en Italia del 16 al 21 de octubre. Los viajes de ambos funcionarios fueron aprobados por la presidenta Keiko Fujimori y el primer ministro Luis Galarreta, y publicados en el diario oficial El Peruano.

El viaje de Vinelli a Ciudad de Panamá tiene como objetivo su participación en el “Diálogo Regional de Política: Construyendo sistemas agroalimentarios productivos y resilientes”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 22 de octubre. De acuerdo con la información publicada en El Peruano, este viaje no generaría gasto público, ya que los costos serían asumidos por el BID.

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En el caso de Canales, su visita a Roma es para que participe en el 54.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). A diferencia del viaje de Vinelli, este sí tendrá un costo para el Estado peruano: US$6.053,97 entre viáticos y pasajes aéreos.

Durante su ausencia, ambos sectores quedarán a cargo de otros ministros. La cartera de Desarrollo Agrario y Riego quedaría en manos de Rafael Belaunde, ministro de Defensa, mientras que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sería dirigido por Vladimiro Huaroc Portocarrero, ministro del Ambiente.

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La primera visita se desarrollará del 28 al 31 de octubre en El Salvador, tras una invitación del presidente Nayib Bukele. La agenda contempla una reunión privada entre ambos jefes de Estado, así como encuentros de trabajo con autoridades de Justicia y Seguridad, Educación y Salud. Asimismo, Fujimori recorrerá el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y el Hospital Rosales, principalmente entre el 29 y el 30 de octubre.

Posteriormente, del 2 al 6 de noviembre, la mandataria se trasladará a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Entre las actividades programadas figuran la sesión plenaria, reuniones bilaterales con otros mandatarios y altas autoridades, actos protocolares y sesiones del encuentro empresarial asociado a la cumbre. Durante sus ausencias, el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, asumirá el despacho presidencial conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

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