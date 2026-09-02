Keiko Fujimori no habló nada en seis sesiones del Consejo de Ministros

Keiko Fujimori no estuvo participativa en reuniones con sus ministros | Foto: AFP. | AFP

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Keiko Fujimori no ha estado muy activa en los Consejos de Ministros. De acuerdo a las actas de estas reuniones entre miembros del Poder Ejecutivo, la mandataria no ha participado en los últimos seis encuentros desde el 14 de agosto hasta el 27 del mismo mes. La información fue revelada por Carlos Viguria, periodista de Ideele Radio, y contrastada por La República.

La presidenta solo participó en los primeros tres de los nueve encuentros del Consejo de Ministros. El 29 de julio dio las gracias a sus ministros e instaló la sesión.

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En la segunda sesión, del 5 de agosto, Fujimori tuvo su participación más prolongada: pidió a los titulares de cada cartera ministerial cerciorarse del uso de los registros públicos y expresó que quedaban pendientes acciones de prevención por el próximo fenómeno de El Niño.

Su última participación se dio el 12 de agosto cuando, al iniciar la sesión, volvió a agradecer a sus ministros por el compromiso mostrado.

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Los temas que se tocaron en las reuniones donde Fujimori no participó

En la reunión del 14 de agosto se prorrogó por 90 días la emergencia sanitaria por el brote de sarampión que afecta a Puno y amenaza con propagarse a otras once regiones y al Callao. Al día siguiente, el gabinete aprobó un Decreto de Urgencia para subsidiar el transporte terrestre ante el alza del combustible. El 18 de agosto se tocó el tema de preparativos de cara al fenómeno de El Niño 2026-2027.

El 22 de agosto el Consejo aprobó Estados de Emergencia de forma simultánea: Villa El Salvador y Villa María del Triunfo por aniegos de lluvia, tres distritos de Arequipa, Moquegua y Tacna por el paso de la DANA Aníbal. La misma medida se tomó en varios distritos de Ayacucho por los movimientos sísmicos. El 25 de agosto se aprobó destinar recursos a las zonas afectadas en Junín por recientes sismos.

En la sesión del 27 de agosto, el Consejo aprobó por unanimidad el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 y los tres proyectos de ley que lo acompañan (Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento) para el año fiscal 2027, enviados con carácter de urgencia al Congreso. También retomó y aprobó el proyecto que delega en el Ejecutivo facultades legislativas por 120 días en materias de seguridad, laboral, tributaria y de modernización del Estado. Estos temas no contaron con la intervención de Keiko Fujimori.