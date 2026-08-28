Gobierno de Keiko Fujimori presenta nuevo eslogan: "Perú Responde"

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El Poder Ejecutivo adoptó una nueva identidad comunicacional "Perú Responde". La medida quedó establecida mediante la resolución ministerial publicada este viernes en el Diario Oficial El Peruano. A partir de su entrada en vigencia, el uso de este eslogan es obligatorio para todas las entidades que forman parte del Ejecutivo.

La resolución también aprobó el manual de marca de Perú Responde. Ese documento fija el logotipo, el área de seguridad de la imagen y los usos correctos e incorrectos que deberán respetar los ministerios y demás dependencias. Incluye además la familia tipográfica oficial, la paleta de colores y las reglas de convivencia visual con otros elementos gráficos.

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La resolución señala que se busca articular bajo un solo nombre las acciones, los servicios y las intervenciones que realizan las distintas entidades públicas. Esa articulación, dice el documento, debe reflejar un Ejecutivo activo y orientado a resolver las necesidades de la población.

Secretaría de Comunicación Social conducirá la implementación

La Secretaría de Comunicación Social de la PCM quedó a cargo de dirigir y supervisar la puesta en marcha de Perú Responde. Esa oficina también tendrá la facultad de emitir las disposiciones adicionales que se necesiten para que la identidad se aplique de forma correcta en cada entidad.

El manual de marca contempla, además, distintas aplicaciones para soportes comunicacionales y operativos. Esto abarca desde piezas gráficas y campañas informativas hasta materiales usados en labores de atención directa a la ciudadanía, según el texto de la resolución.

La norma no detalla plazos específicos para que las entidades adopten la nueva identidad, ni precisa el presupuesto destinado a su implementación. Tampoco menciona si Perú Responde reemplaza alguna identidad comunicacional utilizada por gestiones anteriores del Ejecutivo.