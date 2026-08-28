HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori podrá legislar sola y Roberto encalada en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Gobierno de Keiko Fujimori presenta nuevo eslogan: "Perú Responde"

La Presidencia del Consejo de Ministros oficializó el manual de marca y las reglas gráficas que todas las entidades del Estado deberán seguir desde ahora.

Marca deberá implementarse en todas las identidades del Estado. Foto: difusión
Marca deberá implementarse en todas las identidades del Estado. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Poder Ejecutivo adoptó una nueva identidad comunicacional "Perú Responde". La medida quedó establecida mediante la resolución ministerial publicada este viernes en el Diario Oficial El Peruano. A partir de su entrada en vigencia, el uso de este eslogan es obligatorio para todas las entidades que forman parte del Ejecutivo.

Únete a nuestro canal de política y economía

La resolución también aprobó el manual de marca de Perú Responde. Ese documento fija el logotipo, el área de seguridad de la imagen y los usos correctos e incorrectos que deberán respetar los ministerios y demás dependencias. Incluye además la familia tipográfica oficial, la paleta de colores y las reglas de convivencia visual con otros elementos gráficos.

TE RECOMENDAMOS

AMIGO DE KEIKO FUJIMORI ENVÍA CARTA NOTARIAL A CÉSAR HILDEBRANDT | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La resolución señala que se busca articular bajo un solo nombre las acciones, los servicios y las intervenciones que realizan las distintas entidades públicas. Esa articulación, dice el documento, debe reflejar un Ejecutivo activo y orientado a resolver las necesidades de la población.

PUEDES VER: Ministro de Educación coincidió en viajes con Tania Ramírez: excongresista fue designada en la Derrama Magisterial

lr.pe

Secretaría de Comunicación Social conducirá la implementación

La Secretaría de Comunicación Social de la PCM quedó a cargo de dirigir y supervisar la puesta en marcha de Perú Responde. Esa oficina también tendrá la facultad de emitir las disposiciones adicionales que se necesiten para que la identidad se aplique de forma correcta en cada entidad.

El manual de marca contempla, además, distintas aplicaciones para soportes comunicacionales y operativos. Esto abarca desde piezas gráficas y campañas informativas hasta materiales usados en labores de atención directa a la ciudadanía, según el texto de la resolución.

La norma no detalla plazos específicos para que las entidades adopten la nueva identidad, ni precisa el presupuesto destinado a su implementación. Tampoco menciona si Perú Responde reemplaza alguna identidad comunicacional utilizada por gestiones anteriores del Ejecutivo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Rosa María Palacios sobre el caso Roberto Cerimedo: "Si hay relación con el Perú y con el gobierno de Keiko Fujimori"

Rosa María Palacios sobre el caso Roberto Cerimedo: "Si hay relación con el Perú y con el gobierno de Keiko Fujimori"

LEER MÁS
Mototaxistas anuncian movilización tras ola de asesinatos: ''La presidenta Keiko no se reúne con nosotros''

Mototaxistas anuncian movilización tras ola de asesinatos: ''La presidenta Keiko no se reúne con nosotros''

LEER MÁS
Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministro de Educación coincidió en viajes con Tania Ramírez: excongresista fue designada en la Derrama Magisterial

Ministro de Educación coincidió en viajes con Tania Ramírez: excongresista fue designada en la Derrama Magisterial

LEER MÁS
Keiko Fujimori aumentó a más de un millón de soles su patrimonio entre 2011 y 2026

Keiko Fujimori aumentó a más de un millón de soles su patrimonio entre 2011 y 2026

LEER MÁS
"Tenemos un plazo limitado", advierten OpenAI, Google y Microsoft antes de una ola de ciberataques con IA

"Tenemos un plazo limitado", advierten OpenAI, Google y Microsoft antes de una ola de ciberataques con IA

LEER MÁS
Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

LEER MÁS
Cinco policías son investigados por presunto direccionamiento en compra de alimentos para la PNP

Cinco policías son investigados por presunto direccionamiento en compra de alimentos para la PNP

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre el caso Roberto Cerimedo: "Si hay relación con el Perú y con el gobierno de Keiko Fujimori"

Rosa María Palacios sobre el caso Roberto Cerimedo: "Si hay relación con el Perú y con el gobierno de Keiko Fujimori"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025