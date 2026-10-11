Caso ‘Chibolín’: defensa de Andrés Hurtado solicita el cese de su prisión preventiva

La defensa legal del exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido también como ‘Chibolín’, solicitó al Poder Judicial el cese de su prisión preventiva. Como se sabe, la prisión preventiva fue ampliada en marzo por 18 meses adicionales. La defensa de Hurtado sostiene que ya no existen las condiciones que justificaron la prolongación de su encarcelamiento. El pedido fue dado a conocer por el portal Infobae.

De acuerdo con la publicación, uno de los principales argumentos de su defensa es que la investigación preparatoria concluyó y la Fiscalía ya presentó su acusación, en la que solicita 30 años de prisión contra el exconductor. Por ello, considera que desapareció la dificultad de las diligencias pendientes que justificaba mantener la medida restrictiva de libertad.

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Asimismo, la defensa presentó un documento mediante el cual una empresa dedicada a la organización de espectáculos se compromete a contratar a Hurtado como jefe de Producción, Marketing y Publicidad cuando recupere su libertad. Según el escrito, esta oferta laboral constituye un nuevo elemento de convicción que permitiría acreditar un proyecto laboral concreto. Además, cuestionó que los argumentos fiscales sobre un posible riesgo de obstaculización de la investigación constituyan pruebas objetivas de un peligro actual.

El Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria programó para el miércoles 14 de octubre la audiencia en la que evaluará el pedido de cese de prisión preventiva. Paralelamente, el Poder Judicial inició el control de acusación contra Hurtado y la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, etapa en la que se determinará si el caso pasa a juicio oral.