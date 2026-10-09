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Política

¡Nadie está a salvo!: Asaltan a senador Hugo Ccahuana y a su comitiva en Madre de Dios

Sujetos armados los interceptaron en la carretera Interoceánica y les despojaron de sus pertenencias. Exigen a la policía intensificar acciones de búsqueda de los responsables. "Si el fin era amedrentarlos, con estos no han sobrecargado las energías", dijo el parlamentario.

Hugo Ccahuana, senador de la República, víctima de la delincuencia.
Hugo Ccahuana, senador de la República, víctima de la delincuencia.
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La creciente ola de criminalidad, extorsión y secuestros en el Perú afecta directamente a la ciudadanía y alcanza incluso a los miembros del Congreso de la República. Este jueves, una banda de sujetos armados asaltó y llegó a amenazar al senador Hugo Ccahuana Aymachoque (Juntos por el Perú) en Madre de Dios.

Acompañado de su comitiva, Ccahuana llegó a las instalaciones de la División de Investigación Criminal de Puerto Maldonado para interponer la denuncia policial tras el asalto que sufrió a la altura del sector Florida Baja, en la carretera Interoceánica, cerca del cruce de Laberinto.

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Según información preliminar, de tres a cinco delincuentes armados lo habrían interceptado y despojado de sus pertenencias.

"Se llevaron mi celular, al chofer lo redujeron y lo retuvieron, prácticamente lo secuestraron. Mi agente de seguridad y mi coordinador también fueron reducidos", dijo el senador.

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Y agregó: "Ya nos habían advertido. Lo que nos ha pasado a nosotros les pasa a muchos ciudadanos, pero se niegan a denunciar. Una de las víctimas de extorsión incluso me dijo que tenía temor a represalias, a él lo habían solicitado trescientos mil soles".

Tras formular la denuncia dijo que seguirá trabajando para encontrar justicia y paz social. "Si el objetivo era amedrentarlos, con esto nos han sobrecargado las energías", enfatizó.

La diputada Haydee Poma, a través de un comunicado, expresó su solidaridad con el senador, su comitiva y su familia.

"La violencia no puede seguir arrebatándole la tranquilidad a Madre de Dios. Es inaceptable que, pese al estado de emergencia, la delincuencia continúe actuando con impunidad en nuestras carreteras y afecte incluso a autoridades que representan a nuestra región", señaló.

En ese sentido, solicitó al jefe de la Región Policial de Madre de Dios que "informe de manera inmediata sobre lo ocurrido, las acciones de búsqueda, las investigaciones en curso, la identificación y sanción de los responsables y medidas concretas para garantizar la seguridad en toda nuestra región".

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