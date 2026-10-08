Keiko Fujimori lanza mensaje al Senado y pide dejar de lado "banderas partidarias" en el pedido de facultades

Keiko Fujimori lanza mensaje al Senado y pide dejar de lado "banderas partidarias" en el pedido de facultades

Keiko Fujimori aprovechó su discurso por el 205.° aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 147.° aniversario del Combate de Angamos para exhortar al Senado a atender con celeridad el pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo.

Indicó que si bien no vivimos una guerra externa como Grau, existe una “guerra que está matando a los peruanos”.

Video destacado EMPATE TÉCNICO: FRANCIS ALLISON LE PISA LOS TALONES A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

“¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias para levantar la bandera blanca de la paz que nos exigen todos los peruanos? ¿Podremos dejar de lado las viejas rencillas políticas para priorizar un presente y futuro de seguridad y tranquilidad para nuestro pueblo?”, dijo.

Finalmente, aseguró que "confía en que en “el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento”.

Luis Galarreta considera que facultades aprobadas no son suficientes

Las declaraciones de la mandataria se producen después de que la noche del último 6 de octubre la Cámara de Diputados aprobó el pedido de facultades únicamente en materia de seguridad y Fenómeno El Niño.

Al respecto, la Presidencia del Consejo de Ministros señaló: “Quedaron fuera medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana: no se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las FF. AA. En materia de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, también no incluye varios puntos. Tampoco se han incluido acciones para formalizar las Mype, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos en menos tiempo para los ciudadanos. Cada recorte deja fuera acciones que los peruanos están esperando”.

Por eso, sostuvo, espera que la Cámara de Senadores pueda mejorar la propuesta, para que el Ejecutivo cuente con las herramientas suficientes para enfrentar la criminalidad, el FEN y demás.