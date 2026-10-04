Resultados en la región de Piura, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región
La población de la región de Piura ya eligió a sus nuevas autoridades en estas Elecciones 2026. Conoce los resultados de la ONPE tras la elección del domingo 4 de octubre.
Este domingo 4 de octubre, se realizaron las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La población a nivel nacional eligió a las nuevas autoridades para el periodo 2027-2030. A continuación, conoce quién es el candidato que lidera la votación en la región de Piura.
¿Quién es el virtual gobernador de Piura, según la ONPE?
Video destacado
¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no publica los resultados en su portal web. De acuerdo a la información recogida por este medio, la entidad publicará los primeros conteos de la jornada electoral, según las actas que vaya procesando.
- Rata pasea sobre camilla y se sube a jarra de agua usada por pacientes en área de dengue de hospital EsSalud en Piura
- Alcalde de Cura Mori, distrito golpeado por desborde en 2017, exige medidas urgentes ante riesgo inminente de El Niño en Piura
Resultados electorales en Piura, según DATUM
El flash electoral de Datum ubica a Reynaldo Hilbck, de Alianza para el Progreso (APP), con 24,7% de los votos para el Gobierno Regional de Piura. En segundo lugar aparece Santiago Paz, de Somos Perú, con 20,2%, seguido por Roddy La Torre, de Podemos Perú, con 15,8%, y Servando García, de Fuerza Regional, con 10,1%.
Elecciones Regionales y Municipales 2026
Además de los gobernadores y vicegobernadores regionales, en estas elecciones se eligió a los alcaldes provinciales y distritales que estarán en funciones del 2027 al 2030. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizó la votación y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la fiscalizó en cada región, provincia y distrito ante posibles irregularidades.
En nuestra sección especial de Elecciones 2026 encontrarás la cobertura completa de La República, con las últimas noticias sobre los resultados regionales y todo lo que dejó la jornada electoral del domingo 4 de octubre.