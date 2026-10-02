Tribunal Constitucional en tres audiencias públicas en Piura resuelve 111 vistas de causa presentadas por ciudadanos de la macro región norte y lima

El Pleno y las salas Primera y Segunda del Tribunal Constitucional desarrollaron audiencias públicas descentralizadas en la ciudad de Piura del 28 al 30 de septiembre en el edificio “E” del campus de la Universidad de Piura, con el objetivo de acercar la justicia constitucional a la ciudadanía y resolver diversos procesos constitucionales procedentes del norte del país.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) presidido por el doctor Pedro Hernández junto con las dos salas integradas por seis magistrados resolvieron 111 vistas de causa, escucharon los informes orales de los abogados y dejaron al voto 53 procesos de amparo, 45 de habeas corpus, ocho de acción de cumplimiento y 1 de inconstitucionalidad.

Se trata de procesos constitucionales presentadas por ciudadanos procedentes de Lima y la Macrorregión Norte del país. Durante las jornadas y desarrollo de los actos procesales los magistrados realizaron diversas preguntas a los abogados para un mayor entendimiento de las causas.

Los magistrados escucharon los informes orales y realizaron preguntas a los abogados. Foto: difusión.

El objetivo de las audiencias públicas descentralizadas del Tribunal Constitucional es reafirmar la labor del máximo órgano constitucional para garantizar el acceso a la justicia y la defensa de las garantías fundamentales en las regiones del norte del país.