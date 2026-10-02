Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Hildebrandt responde a Willax y Congreso avanza con facultades para Keiko | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Tribunal Constitucional en tres audiencias públicas en Piura resuelve 111 vistas de causa presentadas por ciudadanos de la macro región norte y lima

El Tribunal Constitucional realizó audiencias públicas descentralizadas en Piura del 28 al 30 de septiembre, acercando la justicia a la ciudadanía.

La actividad tuvo lugar en la Universidad de Piura. Foto: difusión.
La actividad tuvo lugar en la Universidad de Piura. Foto: difusión.
Por
google iconLa República en Google

El Pleno y las salas Primera y Segunda del Tribunal Constitucional desarrollaron audiencias públicas descentralizadas en la ciudad de Piura del 28 al 30 de septiembre en el edificio “E” del campus de la Universidad de Piura, con el objetivo de acercar la justicia constitucional a la ciudadanía y resolver diversos procesos constitucionales procedentes del norte del país.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) presidido por el doctor Pedro Hernández junto con las dos salas integradas por seis magistrados resolvieron 111 vistas de causa, escucharon los informes orales de los abogados y dejaron al voto 53 procesos de amparo, 45 de habeas corpus, ocho de acción de cumplimiento y 1 de inconstitucionalidad.

Puedes ver

Piura: escolares participan en la “Ruta de la Flagrancia” | piura | La República

lr.pe

Se trata de procesos constitucionales presentadas por ciudadanos procedentes de Lima y la Macrorregión Norte del país. Durante las jornadas y desarrollo de los actos procesales los magistrados realizaron diversas preguntas a los abogados para un mayor entendimiento de las causas.

corte-de-sullana

Los magistrados escucharon los informes orales y realizaron preguntas a los abogados. Foto: difusión.

El objetivo de las audiencias públicas descentralizadas del Tribunal Constitucional es reafirmar la labor del máximo órgano constitucional para garantizar el acceso a la justicia y la defensa de las garantías fundamentales en las regiones del norte del país.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Integrante de Corazón Serrano es denunciado por presunto abuso sexual y víctima expone crudo testimonio: "Le pedí que parara"

Candidatos a la alcaldía de Lima centraron su cierre de campaña en seguridad

¿Compraste reventa para BTS?: cómo verificar si tu entrada es original y evitar ser estafado

Judicialidad

Perfiles de la Justicia - Presidente Tribunal Constitucional

Vicepresidenta del TC Luz Pacheco realizó una visita protocolar al presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana

Lambayeque: Manuela Rodríguez Aliaga se incorpora como Jueza Superior de Control de la ODANC

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Candidatos a la alcaldía de Lima centraron su cierre de campaña en seguridad

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”