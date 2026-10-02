Es falso que Catherin Palomino aparezca en una antigua foto con un arma blanca: imagen fue generada con IA

LO FALSO:

Catherin Palomino aparece en una foto antigua como “piraña”, sosteniendo un arma blanca.

LO VERDADERO:

La imagen no es una fotografía real de Catherin Palomino, sino un contenido generado mediante inteligencia artificial.

En redes sociales circulan publicaciones que comparan una fotografía actual de la diputada Catherin Palomino, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con otra imagen en la que aparece sosteniendo un arma blanca y con una apariencia descuidada. Las publicaciones presentan esta segunda imagen como una supuesta etapa anterior de la parlamentaria y la califican como “piraña”. Sin embargo, esta afirmación es falsa: la imagen no corresponde a una fotografía real de Palomino, sino a un contenido generado mediante inteligencia artificial.

Publicación viral. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde registra 396 ‘Me gusta’, 592 comentarios y ha sido compartida más de 80 veces.

Publicación con más alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

La imagen utilizada para presentar a Catherin Palomino como una supuesta “piraña” ya había circulado meses atrás acompañada de otra afirmación falsa. En abril de 2026, Verificador de La República comprobó que la parlamentaria no registraba una denuncia policial por una presunta agresión con arma blanca y que no existía evidencia de que la fotografía formara parte del archivo de Homicidios de la PNP de Huancavelica. La misma imagen había sido utilizada entonces para atribuirle un hecho que tampoco estaba respaldado por registros oficiales ni fuentes periodísticas confiables.

Nota de Verificador de La República. Foto: Verificador de La República

La fotografía en la que aparece Catherin Palomino sosteniendo un arma blanca fue sometida a herramientas especializadas para detectar contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial. El análisis realizado con Hive Moderation y Sightengine arrojó, en ambos casos, un 99% de probabilidad de que la imagen haya sido generada mediante IA, lo que refuerza que no se trata de una fotografía real de la diputada.

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Además, el análisis realizado con SynthID también identificó la imagen como generada artificialmente y detectó inconsistencias visuales características de este tipo de contenidos.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En redes sociales se difundieron publicaciones que presentan una fotografía actual de Catherin Palomino junto a una supuesta imagen antigua en la que aparece con un arma blanca y es identificada como “piraña”. Sin embargo, esa comparación es falsa, ya que la segunda imagen no corresponde a una fotografía real de la diputada, sino a un contenido generado mediante inteligencia artificial. El análisis con herramientas especializadas como Hive Moderation, Sightengine y SynthID identificó indicios de generación artificial, por lo que la imagen no puede utilizarse como evidencia de que Palomino haya tenido esa apariencia o haya sido retratada de esa manera en el pasado.