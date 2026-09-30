Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOComisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko Fujimori
EN VIVO

Keiko saca la correa con diputados y Congreso no suelta facultades | Arde Troya con Juliana Oxenford

Cultural

Candidatos al Premio Nobel de Literatura 2026

Los lectores literarios del mundo están a la expectativa de quién se llevará el galardón literario más importante del mundo el próximo jueves 8 de octubre. Hay razones para creer.

En 2022, Margaret Atwood usó un lanzallamas para probar una edición incombustible de "El cuento de la criada". Foto: AFP.
En 2022, Margaret Atwood usó un lanzallamas para probar una edición incombustible de "El cuento de la criada". Foto: AFP.
Por
google iconLa República en Google

El próximo jueves 8 de octubre la Academia Sueca dará a conocer al ganador del Premio Nobel de Literatura 2026. Como ya hemos indicado en varias ocasiones en La República, desde el 2019, tras el escándalo del 2018 a razón de acusaciones de abuso sexual, agresiones y filtraciones de los ganadores contra el fotógrafo Jean-Claude Arnault, esposo de una integrante de la Academia Sueca, la entidad ha decidido curarse en salud mediante la única vía razonable para salir de las crisis: la calidad.

El ganador de 2025, el húngaro László Krasznahorkai, es quizá el Nobel de Literatura más sólido desde la mencionada crisis. No es poco. Quienes le precedieron también tenían lo suyo. La contundencia de las propuestas ha hecho que se mire de otra manera cada anuncio del Nobel de Literatura. Y no hay motivo para creer que este año la cosa será distinta. En este sentido, sí hay razones para creer que el ganador de este año sí será igual de bueno que los recientes premiados. Este escenario es saludable. No olvidemos que hasta antes del escándalo, pesaba en las deliberaciones de los jurados el aspecto político e ideológico de los escritores que estaban en el bolo.

Video destacado

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 24/09/26 | La República - LR+

En estos días, las casas de apuestas internacionales y las quinielas literarias están en su punto. De ellas accedemos a los nombres de los autores que más están sonando para llevarse el galardón. En este orden de cosas, tenemos a la escritora Can Xue, cuya poética se caracteriza por ser onírica y vanguardista, rompiendo, de esta manera, con el realismo tradicional. Su nombre suena mucho por estas fechas. Otro voceado frecuente es el novelista estadounidense Thomas Pynchon, de quien no se conocen imágenes recientes. Gran escritor. Leerlo es un reto. Pero, en lo personal, no creo que gane, aunque siempre hace bien verlo mencionado. En el radar también vemos al australiano Gerald Murnane. Murnane no es un escritor de tramas. Lo suyo es la atmósfera, la reflexión y la fusión de géneros. De su obra, sugiero Las llanuras. Y tenemos al japonés Haruki Murakami. Murakami, hay que decirlo todas las veces que sea posible, merece ganar el Nobel de Literatura. Murakami ha acercado a millones de personas en el mundo a la buena literatura con títulos como Tokyo Blues y Crónica de pájaro que da vuelta al mundo.

Haruki Murakami. Foto: AFP.

Haruki Murakami. Foto: AFP.

Pero no tenemos que fiarnos solamente de lo que digan las casas de apuestas. Hay otros nombres que igualmente podrían ganar. Al respecto, tengamos en cuenta a la gran escritora canadiense Margaret Atwood. Atwood es autora de más de 50 libros, entre novelas, poemarios, ensayos y relatos. De todos ellos, una novela que ya quedó, El cuento de la criada. Este es un proyecto distópico sobre el autoritarismo y el abuso contra la mujer provocados por las crisis políticas y religiosas. No olvidemos jamás a la poeta, también de Canadá, Anne Carson, quien en los últimos años viene sonando como una de las favoritas. De Anne Carson, leí hace poco una antología sobre la poeta griega Safo: If Not, Winter: Fragments of Sappho. Una maravilla.

Entre los autores en español, suenan la mexicana Cristina Rivera Garza, el chileno Raúl Zurita, el argentino César Aira y el español Enrique Vila-Matas. Si la mirada de los suecos se fija en la producción hispanoamericana, esta se enfocaría en las propuestas de Aira y Vila-Matas.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori advierte al Congreso ante posible negación de facultades: "Están poniendo a prueba nuestra paciencia"

Indecopi ordena cerrar páginas que promocionan entradas para BTS y advierte multas de hasta S/687.500

La Libertad: Corte verifica avances en implementación de órganos especializados en Extinción de Dominio

Cultural

Luis Nieto Degregori: “La sexualidad en el antiguo Perú se vivía de manera más natural”

Arde el mundo cultural: el caso Ariana Harwicz

José Carlos Agüero: “Cuando hablamos de grupos de poder, lo que está en discusión no es la verdad”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori advierte al Congreso ante posible negación de facultades: "Están poniendo a prueba nuestra paciencia"

Harvey Colchado señala que "máximo tres" diputados de Ahora Nación votarían a favor de la censura contra César Astudillo

Habla el financista del crimen de “China Polo”: “Me contrató Gocha”