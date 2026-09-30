Candidatos al Premio Nobel de Literatura 2026

El próximo jueves 8 de octubre la Academia Sueca dará a conocer al ganador del Premio Nobel de Literatura 2026. Como ya hemos indicado en varias ocasiones en La República, desde el 2019, tras el escándalo del 2018 a razón de acusaciones de abuso sexual, agresiones y filtraciones de los ganadores contra el fotógrafo Jean-Claude Arnault, esposo de una integrante de la Academia Sueca, la entidad ha decidido curarse en salud mediante la única vía razonable para salir de las crisis: la calidad.

El ganador de 2025, el húngaro László Krasznahorkai, es quizá el Nobel de Literatura más sólido desde la mencionada crisis. No es poco. Quienes le precedieron también tenían lo suyo. La contundencia de las propuestas ha hecho que se mire de otra manera cada anuncio del Nobel de Literatura. Y no hay motivo para creer que este año la cosa será distinta. En este sentido, sí hay razones para creer que el ganador de este año sí será igual de bueno que los recientes premiados. Este escenario es saludable. No olvidemos que hasta antes del escándalo, pesaba en las deliberaciones de los jurados el aspecto político e ideológico de los escritores que estaban en el bolo.

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En estos días, las casas de apuestas internacionales y las quinielas literarias están en su punto. De ellas accedemos a los nombres de los autores que más están sonando para llevarse el galardón. En este orden de cosas, tenemos a la escritora Can Xue, cuya poética se caracteriza por ser onírica y vanguardista, rompiendo, de esta manera, con el realismo tradicional. Su nombre suena mucho por estas fechas. Otro voceado frecuente es el novelista estadounidense Thomas Pynchon, de quien no se conocen imágenes recientes. Gran escritor. Leerlo es un reto. Pero, en lo personal, no creo que gane, aunque siempre hace bien verlo mencionado. En el radar también vemos al australiano Gerald Murnane. Murnane no es un escritor de tramas. Lo suyo es la atmósfera, la reflexión y la fusión de géneros. De su obra, sugiero Las llanuras. Y tenemos al japonés Haruki Murakami. Murakami, hay que decirlo todas las veces que sea posible, merece ganar el Nobel de Literatura. Murakami ha acercado a millones de personas en el mundo a la buena literatura con títulos como Tokyo Blues y Crónica de pájaro que da vuelta al mundo.

Haruki Murakami. Foto: AFP.

Pero no tenemos que fiarnos solamente de lo que digan las casas de apuestas. Hay otros nombres que igualmente podrían ganar. Al respecto, tengamos en cuenta a la gran escritora canadiense Margaret Atwood. Atwood es autora de más de 50 libros, entre novelas, poemarios, ensayos y relatos. De todos ellos, una novela que ya quedó, El cuento de la criada. Este es un proyecto distópico sobre el autoritarismo y el abuso contra la mujer provocados por las crisis políticas y religiosas. No olvidemos jamás a la poeta, también de Canadá, Anne Carson, quien en los últimos años viene sonando como una de las favoritas. De Anne Carson, leí hace poco una antología sobre la poeta griega Safo: If Not, Winter: Fragments of Sappho. Una maravilla.

Entre los autores en español, suenan la mexicana Cristina Rivera Garza, el chileno Raúl Zurita, el argentino César Aira y el español Enrique Vila-Matas. Si la mirada de los suecos se fija en la producción hispanoamericana, esta se enfocaría en las propuestas de Aira y Vila-Matas.