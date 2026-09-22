Debate municipal: simpatizantes de Renovación Popular y Fuerza Popular se enfrentan en exteriores del local

Debate municipal: simpatizantes de Renovación Popular y Fuerza Popular se enfrentan en exteriores del local

Simpatizantes de Renovación Popular y Fuerza Popular se enfrentaron en los exteriores de la Biblioteca Nacional del Perú, donde se desarrollará la segunda fecha del debate municipal. La PNP tuvo que intervenir para controlar la situación.

De acuerdo con Canal N, el conflicto inició cuando una portátil del partido de Rafael López Aliaga llegó a una zona que ya. había sido ocupada por Fuerza Popular desde horas de la mañana.

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Ante eso, los simpatizantes del partido naranja trataron de impedir que los de la organización contraria se acerquen.

Finalmente, varios efectivos policiales intervinieron para separar a ambos grupos. Después de ello la participación continuó con regularidad.

La situación se presentó a horas del inicio de la segunda jornada del debate municipal. En esta fecha, participarán Samuel Marcos Daza Taype por Fuerza Popular y Rafael López Aliaga, representando a Renovación Popular.

Asimismo, se presentarán Rubén Daniel Bonilla Espinoza por Fuerza Ciudadana, Luis Miguel Llanos Carrillo por Progresemos y Edgardo Renán De Pomar Vizcarra por el Partido Popular Cristiano.

Le siguen, Francis Allison Oyague por Avanza País, Carlos Alberto Tejada Noriega por Acción Popular y Santiago Rosendo Abarca León por Visión Perú. Asimismo, forman parte del encuentro Samuel Marcos Daza Taype por Fuerza Popular y Carlos Gallardo Neyra por el Partido del Buen Gobierno.

También, Frente de la Esperanza 2021 con Elizabeth León Chinchay, el Partido Aprista Peruano con Mónica Yadira Yaya Luyo y Alianza Electoral Venceremos con Juan Carlos Alvarado Mestanza.

¿Cómo será el debate municipal?

El debate tendrá cuatro bloques. En el primero, cada participante dispondrá de un minuto y medio para presentar su visión sobre Lima. Luego se desarrollará un segmento de interacción directa, en el que los participantes estarán distribuidos en duplas y ternas para formular preguntas, responder y realizar réplicas.

El tercer bloque estará dedicado a las preguntas ciudadanas. El JNE seleccionará las interrogantes entre las 4.921 consultas recibidas mediante la campaña Pregúntale a tu candidat@. Este segmento tendrá una segunda parte denominada Sin rodeos, en la que los participantes deberán comenzar sus respuestas con un sí o un no antes de explicar su posición.

Finalmente, cada participante tendrá un minuto y medio para presentar su mensaje de cierre. El orden de las intervenciones y los cruces fue definido mediante sorteo por el JNE.