Kenny Yucra, periodista de Ica víctima de amenazas: “El periodismo independiente es necesario y debe ser garantizado”

Kenny Yucra López fundó el medio de comunicación La Lupa cuando estaba en la universidad. Al inicio fue solo un proyecto, un espacio para practicar lo aprendido en la carrera de Comunicación y que pensaba dejar al egresar, pero cuando llegó el momento de dejar las aulas, el medio ya era reconocido a nivel regional. Así que decidió seguir.

Es la misma decisión que ha tomado ahora, 13 años después, tras ser víctima de amenazas contra su vida y la de su familia. La coacción se da luego de ser querellado por el candidato a gobernador regional de Ica, Juan Mendoza (Somos Perú), por una publicación del medio donde exponen una denuncia por presunto abuso sexual.

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Fue víctima de una amenaza contra su vida, la de su pareja e hijo. Tras eso, ¿Cómo se encuentran usted y su familia?

He tomado las medidas de seguridad correspondientes. Llevo 14 años haciendo periodismo y es la primera vez que me pasa algo así. El video de amenaza me lo enviaron a las 11.00 pm y yo lo vi durante la madrugada del 18. Por el temor que me causó, porque estaban refiriéndose a mi familia más cercana, lo único que hice fue no salir para nada y proteger mi casa. Recién el lunes 21 me presenté ante la prefectura regional de Ica para pedir garantías sobre mi vida.

¿Y cómo va ese proceso? ¿Hasta el momento ha sentido el respaldo de la PNP, prefectura y gremios de periodistas?

Todo este tema lo estoy siguiendo con mi abogado. Debo regresar a la prefectura con toda la documentación que me piden. Ello incluye un USB con todas las pruebas, las notas que he hecho, los vídeos originales, capturas de pantalla, horas, registros, transcripciones entre otras cosas más. También pondré una denuncia en la comisaría por coacción. En esta última instancia, el proceso lo llevaré junto a otros cuatro colegas que también han sido víctima de amenazas este mes. Personalmente, sí he recibido orientación en ambos espacios y también he tenido el apoyo de Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y de la Red de Medios Regionales del Perú, organización que reúne a 14 medios de distintas regiones del país y de la que forma parte La Lupa.

¿En qué contexto se da esta amenaza? En el comunicado de La Lupa indicaron que la llegó después de una querella que presentó el candidato Juan Mendoza en su contra por una publicación

Sí, yo no sé si estará vinculado o no, pero en el video se menciona a ‘Juanito’, que es el apelativo del candidato Juan Mendoza. Me dicen “Deja en paz a Juanito”. Como estamos próximos a las elecciones regionales, nosotros hemos publicado una serie de reportajes sobre este candidato y su entorno. Específicamente sobre Mendoza publicamos una nota sobre un presunto abuso sexual. Días después, la Fiscalía inició una investigación preliminar y, a partir de ello, empezamos una cobertura especial del caso. El 1 de septiembre, el candidato anunció públicamente que denunciaría a La Lupa y al Centro de Emergencia Mujer de San Miguel, en Pisco. El 9 de septiembre me enteré de que había presentado una querella en mi contra por difamación agravada, en la que además solicita una reparación civil de S/100.000. Yo entiendo que está en su derecho de recurrir a la justicia, pero rechazo tajantemente haberlo difamado, porque nuestra publicación se basó en la denuncia y en la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía.

Otro de los hechos que mencionan en su comunicado es que "seguirán haciendo periodismo con la misma línea de siempre". A nivel de medio de comunicación, ¿temen caer en la autocensura?

Hemos caído en la autocensura de inmediato. Nadie nos puede defender, o sea, si me pasa algo a mí o a mi familia máximo será noticia y de eso no pasa. Obviamente que tuvimos que frenar todo y prácticamente ya es una censura, es el temor. Además, el nivel de seguridad del país no nos garantiza absolutamente nada.

¿Se ha planteado dejar el periodismo?

Si mi pareja me lo pide llorando y veo a mi hijo, ¿cómo no puedo evaluarlo? Es una alternativa.

Yo tengo 14 años haciendo periodismo y nunca he sido víctima de algo así. Me han amenazado antes, pero jamás de esta forma. Al ver casos de periodistas de otras regiones que han sido asesinados, pues todo esto me impacta mucho más. Mis padres, mi familia, mi pareja están muy preocupados por mí. Me piden que ya no haga nada más, que me calle y yo reflexiono y digo yo no quiero ser mártir ni quiero ser héroe de la prensa porque yo no sé si valga la pena en estos tiempos. Más quiero ser padre de familia, quiero estar para mi hijo que recién tiene un año y medio. Es la primera vez que soy padre y quiero estar junto a él.

Pero por el momento han decidido retomar la redacción en La Lupa, ¿por qué seguir?

Sí, estos días hemos retomado las publicaciones. Ante esto no da ganas de hacer periodismo de investigación y solo publicar cosas pequeñas de coyuntura, pero los hechos están ahí y tenemos la responsabilidad de investigarlos. Ahorita hemos seguido porque tenemos la confianza de que todo se resuelva. Seguimos haciendo periodismo porque la gente necesita informarse. A nivel nacional las noticias suelen centrarse más en la capital del país, asi que las personas están enfocadas en temas de coyuntura nacional y no hay mucha atención a la política regional, local, y justamente eso termina haciendo que elijamos mal a las autoridades. Luego vienen los reclamamos, pero no sabemos ni siquiera quién es el alcalde. Lamentablemente es un fenómeno que está sucediendo en todas las regiones.

Hay centralismo no solo en la información sino que es un fenómeno social, político y económico. Ante esa realidad, el periodismo independiente es necesario y debe ser garantizado.

En Ica cómo percibe la situación del periodismo

Acá, como economía principal, no tenemos minería, sino la agricultura y la agroexportación. Vivimos en una provincia básicamente muy tranquila. El 2025, lamentablemente, asesinaron a Gastón Medina. Personalmente, yo siempre estuve en desacuerdo con la teoría de que han matado a un periodista porque él ha sido candidato político, al igual que ‘La China’ Polo. A ambos los respeto y nada justifica un homicidio cobarde, pero el periodismo deja de ser periodismo cuando vas persiguiendo tus intereses. En ese sentido, en Ica considero que no se han dado muchos casos de atentados contra la prensa, a menos que los periodistas hayan estado involucrados en otros temas.

Tras todo lo ocurrido, ¿hay algún mensaje que quieras dejar a las autoridades o periodistas regionales?

Muchos periodistas de todo el país seguramente tenemos ese ímpetu y esas ganas de hacer periodismo. Yo siempre he dicho que el periodismo es un oficio que se ha profesionalizado con el tiempo. Pero, de alguna manera u otra, el periodismo sigue siendo periodismo en sí, por su naturaleza y no necesita un título, no necesita ser validado por nadie, más que por su propio trabajo y el reconocimiento de la gente.

Simplemente le pido a las autoridades y a todo el sistema judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y demás autoridades que garanticen el libre ejercicio de la prensa en nuestro país, que está constitucionalmente reconocido, defendido y protegido como un derecho.