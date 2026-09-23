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Milena Zárate deja el pasado de lado con Edwin Sierra: "Nunca le voy a desear el mal"

Milena Zárate celebra el regreso de Edwin Sierra a la pantalla chica, luego de una ausencia de 11 años en la conducción de un programa. La modelo aseguró que siempre admiró la faceta de productor del cómico.

Milena Zárate, elogia el regreso de su expareja a televisión con ‘El show de Edwin’. / Composición LR. / Instagram
Milena Zárate, elogia el regreso de su expareja a televisión con ‘El show de Edwin’. / Composición LR. / Instagram
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Milena Zárate elogia el regreso de su expareja a Panamericana TV con su programa 'El show de Edwin'. La modelo comentó que el comediante siempre tuvo buenas ideas en cuanto a producción. Asimismo, mencionó que lo mejor para él también es lo mejor para la hija de ambos: “Es un buen productor, tiene buenas ideas y era una de las cosas que siempre admiré de él. Mientras le vaya bien, mi hija también lo estará. Nunca le voy a desear el mal a Edwin”. 

La también cantante no descartó aparecer en el show de su ex vínculo amoroso y manifestó que actualmente ambos poseen una relación armoniosa en beneficio del bienestar de su hija: “No tendría ningún inconveniente, al contrario, me encantaría. Hemos llegado al acuerdo de mantener una relación armoniosa por el bienestar de nuestra hija”.

Luego de un enfrentamiento mediático que inició en el 2014, tras la acusación de la modelo hacia el comediante de haberle sido infiel con su hermana menor, Greissy Ortega. La expareja captó la atención de sus seguidores tras la publicación de una foto por parte de la cantante, en la que se encuentra el cómico junto a su hija y el mensaje "Tu felicidad siempre por encima de todo!!! Será la mía te amo bb". Hecho que fue interpretado por los usuarios como el fin de la disputa de ambos. 

Usuarios señalan el fin de la disputa entre la expareja, tras una publicación de la cantante con emotivo mensaje. / Composición LR. / Instagram

Usuarios señalan el fin de la disputa entre la expareja, tras una publicación de la cantante con emotivo mensaje. / Composición LR. / Instagram

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Edwin Sierra expresa su emoción de volver a la TV luego de 11 años con 'El show de Edwin': "Es algo muy especial”

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Edwin Sierra se pronuncia tras el estreno de su programa 

El conductor de televisión mencionó que su objetivo es posicionar su programa sabatino como el rey de la televisión, un logro que busca cimentarse paso a paso: “Vamos de a pocos, ganando el cariño de la gente, esa siempre ha sido mi onda, arrancar despacio hasta lograr ser los reyes de los sábados por la tarde”.

Por otra parte, el cómico comentó que este espacio es una nueva opción dentro de los shows de sábados por la tarde, asegurando entretenimiento para el público: “Vamos con fe. Lo importante es que ya arrancó una nueva alternativa para que el público pueda divertirse más. Siempre intentando hacer cosas nuevas y el resto es solo divertirse”. 

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