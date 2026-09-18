Magaly Medina protagonizó un momento inesperado en su programa en vivo cuando Mario Hart mencionó a Ney Guerrero, su exproductor con quien protagonizó un romance ampliamente recordado en la farándula nacional. La periodista de espectáculos reaccionó con incomodidad, lo que llevó a que su amiga María Pía Copello interviniera para llamarle la atención al piloto.

La escena ocurrió durante la visita de los conductores de 'Sin +Q Decir' a 'Magaly TV La Firme'. La popular 'Urraca' reflexionaba sobre cómo las relaciones más sólidas nacen de la amistad hasta que el piloto interrumpió y lanzó una pregunta que cambió el ambiente en el set.

Mario Hart incomoda a Magaly Medina con pregunta sobre Ney Guerrero

En medio de la entrevista a las figuras del podcast, la conductora habló con resolución acerca de las relaciones románticas. Tú sabes que los amores más constantes y los amores que sobreviven más son aquellos que nacen de la amistad, manifestó.

Fue entonces cuando Mario Hart irrumpió con una pregunta que rápidamente impactó en el programa. "¿Así terminaste con Ney? Pero Ney también era tu amigo, ¿o no?", cuestionó. La mención directa al exproductor generó una mezcla de incomodidad y risas en el set de la periodista, quien mantuvo un romance con Guerrero por siete años hasta 2004.

Frente a ese escenario, Magaly optó por explicar que su vínculo con Guerrero no nació de una amistad, como sí sucedió con su esposo Alfredo Zambrano. "No, era mi productor. Es diferente", precisó con firmeza.

En medio de esa situación, María Pía Copello le hizo un llamado de atención a su compañero por malograr el ambiente. Finalmente, la 'Urraca' le sugirió al ex de Korina Rivadeneira más tino y optó por cerrar con ironía esa conversación. "Hay que tener tacto. Hay cosas de las que ya no se habla", sentenció, dejando claro que no deseaba profundizar en su pasado sentimental. El piloto, en medio de las risas, se rectificó y pidió disculpas.