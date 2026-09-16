Presidente de la Corte de Sullana recibe reconocimiento de la DIVINCRI Piura

En mérito al trabajo articulado y la coordinación permanente con la Policía Nacional del Perú, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, recibió un reconocimiento durante la ceremonia conmemorativa por el 78.º aniversario de la Policía de Investigaciones, organizada por la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) – Piura.

La ceremonia fue presidida por el jefe de la Región Policial Piura, general PNP Daniel Jorge Jares Reyme, quien destacó la importancia del trabajo desarrollado entre la Policía Nacional y el Poder Judicial en la Unidad de Flagrancia Delictiva de Sullana, que busca fortalecer la respuesta de las instituciones frente a los hechos delictivos y garantizar una atención oportuna de los casos en flagrancia delictiva.

Durante la ceremonia, además, se anunció la reciente creación de una Unidad de Investigación en Talara, integrada por 10 efectivos policiales con experiencia en el manejo de pericias. La implementación de esta unidad responde a las gestiones y solicitudes realizadas por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, como parte de las acciones para fortalecer la capacidad operativa de las instituciones vinculadas a la administración de justicia y mejorar la atención de los procesos en la provincia de Talara.

El titular de la Corte de Sullana agradeció la distinción y reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con la Policía Nacional y las demás instituciones del sistema de justicia, impulsando acciones que permitan brindar una respuesta más rápida y efectiva a los justiciables.