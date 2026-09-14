Congreso: 27 parlamentarios contrataron en sus despachos a sus aportantes de campaña

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La vieja fórmula de premiar la lealtad de campaña con un puesto de trabajo en el aparato estatal sigue vigente en el Parlamento. De acuerdo con revelaciones del portal OjoPúblico y del dominical Punto Final, al menos 25 congresistas —tanto del Senado como de la Cámara de Diputados— han incorporado a sus oficinas en calidad de asesores, técnicos y auxiliares a personas que previamente financiaron sus postulaciones.

El fujimorismo lidera este padrón. Solo en Fuerza Popular se contabilizan 18 aportantes reubicados en las oficinas de 14 parlamentarios. La práctica involucra incluso a la Mesa Directiva del Senado, donde figuran el presidente Miguel Ángel Torres, quien contrató como auxiliar a Nidia Ortiz Lavado, aportante de S/500, y la segunda vicepresidenta Nilza Chacón, que sumó a su despacho a Francisco León Cavero y Edgar Hernández Chávez, aportantes por un total de S/7.000.

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A la lista se añade Martha Moyano, cuyos asesores Aurelia Condezo Dávila, Judith Aguirre Cutipa y Martín Hernández Donayre aportaron en conjunto S/9.120. En la misma línea, se encuentran el senador Alejandro Aguinaga junto a su asesora Rosemary Meneses, cuya remuneración supera los S/12.000, un monto muy cercano a su contribución. La lista de congresistas fujimoristas que repitieron esta práctica incluye a los senadores Víctor Flores Ruiz, Héctor Ventura Ángel, Juan Carlos Del Águila y Carlos Mesía Ramírez.

El patrón de conducta se repitió en la Cámara Baja con el diputado naranja César Revilla Villanueva, quien contrató a Marthin Arrieta Carrasco, quien aportó S/3.500 a su campaña y quien también se desempeña como asesor en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Por su parte, su compañera de bancada Rosangella Barbarán incorporó a sus propios financistas. Entre ambos, el monto de sus aportantes suman S/8.608.

Esta lista de legisladores que incorporaron a sus financistas se completa con los parlamentarios César Vidaurre Flóridas, María Ramos Rosales, Marco Pacheco Quispe y Carmela Paucará Paxi.

Otras bancadas

El paso de los financistas de campaña a las planillas del Estado también se replicó en otras agrupaciones. En Renovación Popular, el senador Miguel Velásquez García incorporó a Rodrigo Taipe Paredes y Luis Serpa Tone, aportantes de su postulación. Norma Yarrow y Diego Bazán también replicaron la medida en la Cámara Baja.

Por su parte, en Juntos por el Perú, los congresistas Gabriel Gonzáles Delgado, César Tito Rojas y Jesús Pérez Alccahuamán sumaron a aportantes como Reineiro Vilca Aquino y José Mendoza Salazar. Lo mismo ocurrió con el senador Serafín Andrés Luján (JP), quien contrató a Leonardo Martínez como auxiliar luego de que aportara S/2900 en su campaña. El diputado Segundo Castrejón Fernández, del Partido del Buen Gobierno, también replicó la práctica.

Además, el reportaje dominical de Punto Final también reveló que en Renovación Popular apareció el caso de Javier Cipriani Thorne, cuyo asesor principal es el abogado Jaime Varas Montenegro, aportante de cerca de S/4.590. Ante los cuestionamientos, el legislador justificó la contratación aludiendo a una relación de confianza mutua. Asimismo, el senador Edgar Mancha Pineda fichó a sus financistas Rubén Siguairo Mamani (técnico) y Clinton Olguín Vilca (asistente).

Desde Ahora Nación figuran los casos de Jair Manrique y José Marcelo Salazar. A Manrique se le cuestiona por la contratación de José Miguel Escalante como técnico; desde su despacho alegaron que el aporte del trabajador estuvo destinado a cubrir la campaña publicitaria "Ponte el Casco". En tanto, Salazar reclutó a Romell Poma Vivar, quien aportó S/4.300 y hoy labora como técnico en su oficina.

Además, en filas de Fuerza Popular, la diputada Jessica Navas contrató a Salomón Rivera como su asesor II, pese a que este había contribuido con S/6.300 a su campaña política.