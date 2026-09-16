Sullana: Karol Riofrio Aguilar asume como jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado

La magistrada Karol Riofrio Aguilar asumió funciones como jueza supernumeraria del Primer Juzgado de Paz Letrado de Sullana, órgano jurisdiccional en el que tendrá a cargo la atención de los procesos materia de alimentos.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, realizó una visita al despacho de la magistrada y resaltó la importancia de fortalecer la celeridad y eficiencia en la atención de los procesos, a fin de brindar una respuesta oportuna a los justiciables y contribuir a la reducción de la carga procesal.

Asimismo, conversó con el equipo de servidores judiciales, a quienes exhortó a continuar trabajando con compromiso y responsabilidad, priorizando una atención célere en beneficio de los justiciables.