Trece congresistas del periodo pasado cobraron por sepelio de familiares cercanos: gasto suma S/655,200

Patricia Juárez y Guido Bellido fueron beneficiados por este monto | Composición: LR.

Patricia Juárez y Guido Bellido fueron beneficiados por este monto | Composición: LR.

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En el Congreso de la República se destinaron más de S/600.000 para cubrir gastos de sepelio. Latina Noticias reveló que, durante el periodo pasado, 13 congresistas se hicieron acreedores de un bono de S/62.400 para cubrir gastos relacionados con el fallecimiento de un familiar cercano —padres, madres o hijos—. Los gastos por este concepto ascienden a S/655.200 entre los exparlamentarios.

De acuerdo con el informe presentado por el medio de comunicación, este gasto está reglamentado desde 2009. El desembolso de este dinero proviene del presupuesto del Congreso.

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Cabe resaltar que los parlamentarios ya cuentan con un seguro contratado que cubre los gastos por el fallecimiento de algún familiar cercano. Este seguro es otorgado a través de la compañía Rímac y cubre hasta S/14.000.

En declaraciones al programa informativo, Iván Lanegra, secretario de la Asociación Civil Transparencia, señaló que el beneficio carece de argumentos para mantenerse. "Si ya recibes gastos por sepelio por otra vía, no tiene sentido que recibas también este subsidio, que lo establece el Decreto Legislativo 276. Esto ha sido incluido para las familias que sufren la pérdida de un miembro. La pregunta es si los congresistas ameritan este pago", indicó.

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Los congresistas que fueron beneficiados

La investigación también detalla los nombres de los excongresistas que fueron beneficiados. Se trata de Edwin Martínez (Acción Popular), Edgard Reymundo (Juntos por el Perú), Guido Bellido (Podemos Perú), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Germán Tacuri (Perú Libre), Idelso García (Alianza para el Progreso), Carlos Zeballos (Cooperación Popular), David Jiménez (Fuerza Popular), Gladys Echaíz (Renovación Popular), Eduardo Acate (Alianza para el Progreso), Roselli Amuruz (Avanza País), Marcos Pichilingue (Fuerza Popular) y María Taipe (Perú Libre).

En el caso de Acate y Pichilingue, se trata de dos congresistas que fueron parte del periodo 2020-2021, Parlamento que resultó de la disolución del Congreso realizada por el expresidente Martín Vizcarra en 2019. Además, tanto Amuruz como Echaíz solo cobraron S/31.200 del subsidio por fallecimiento y dejaron de lado el subsidio por sepelio.

De esta lista, dos forman parte del nuevo Congreso: David Jiménez y Patricia Juárez, ambos senadores de Fuerza Popular.