Ahora Nación rechaza acusación de discriminación religiosa de Jáuregui: "No aceptaremos que la niñez sea instrumentalizada"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La bancada Ahora Nación emitió un comunicado para responder a las declaraciones de la senadora Milagros Jáuregui, quien acusó a un grupo de parlamentarios de discriminarla por su defensa de la niñez desde una postura conservadora.

El partido de Alfonso López Chau negó cualquier motivación religiosa detrás de las críticas hacia la parlamentaria y calificó la reacción de la senadora como un intento de instrumentalizar políticamente la protección infantil.

TE RECOMENDAMOS ¿FIN DE LA OPOSICIÓN? ZUNINI RESPONDE Y RUBIO SE REÚNE CON KEIKO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Comunicado de Ahora Nación.

Este lunes 7 de setiembre se dio la creación de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del Senado, con 31 votos a favor por iniciativa de Renovación Popular y sustentada en el Pleno por el senador Alejandro Muñante. Susana Matute del Partido del Buen Gobierno y presidenta de la Comisión de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital, cuestionó la medida por duplicar funciones que ya cumple su comisión, cuyo plan de trabajo 2026-2027 —aprobado dos días antes, el mismo lunes— ya contempla la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual y física.

A esta observación se sumó la senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, quien también cuestionó la iniciativa y la enmarcó en un patrón más amplio de retrocesos en derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género. Ella señaló que llama la atención que sea justamente Jáuregui quien impulse una comisión de protección integral de la infancia, "cuando fue ella quien expuso a niñas y adolescentes víctimas de violación sexual". Vásquez añadió que mientras el fujimorismo y sus aliados se niegan a crear una comisión especializada de Pueblos Indígenas, ahora buscan conformar comisiones para temas ya regulados en grupos de trabajo ordinarios, y exigió un trato igualitario en los criterios para habilitar nuevas comisiones.

Cabe señalar que desde el 2021, existe la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria, ampliada en junio de 2025 con 104 votos hasta el cierre del periodo 2025-2026, por lo que continúa vigente. Es decir, la nueva comisión impulsada por Renovación Popular y Fuerza Popular convive con otras dos instancias que atienden la misma materia.

Rechazamos que se instrumentalicen nuestros cuestionamientos

La bancada de Ahora Nación afirmó que los cuestionamientos son políticos. "Rechazamos que se pretenda presentar nuestros cuestionamientos políticos como actos de discriminación religiosa", y añadió que respeta "plenamente la libertad de credo". La agrupación puntualizó en que sus observaciones se limitan a las actuaciones públicas de los congresistas y a la idoneidad que debe exigirse a quienes conduzcan una comisión enfocada en niñas, niños y adolescentes.

"Ahora Nación propuso una comisión especial para hacer seguimiento a la grave situación de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual y afectadas por VIH en Amazonas (…) No aceptaremos que esta causa sea instrumentalizada políticamente ni utilizada para imponer agendas particulares, especialmente a quienes enfrentan violencia, abandono y discriminación", finalizan.