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Ahora Nación rechaza acusación de discriminación religiosa de Jáuregui: "No aceptaremos que la niñez sea instrumentalizada"

El partido de Alfonso López Chau negó motivaciones religiosas en las críticas hacia la parlamentaria Jáuregui y la acusó de intentar instrumentalizar políticamente la protección infantil.

Ahora Nación rechaza acusación de discriminación religiosa de Jáuregui
Ahora Nación rechaza acusación de discriminación religiosa de Jáuregui | Foto: composición LR
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La bancada Ahora Nación emitió un comunicado para responder a las declaraciones de la senadora Milagros Jáuregui, quien acusó a un grupo de parlamentarios de discriminarla por su defensa de la niñez desde una postura conservadora.

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El partido de Alfonso López Chau negó cualquier motivación religiosa detrás de las críticas hacia la parlamentaria y calificó la reacción de la senadora como un intento de instrumentalizar políticamente la protección infantil.

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Comunicado de Ahora Nación.

Comunicado de Ahora Nación.

Este lunes 7 de setiembre se dio la creación de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del Senado, con 31 votos a favor por iniciativa de Renovación Popular y sustentada en el Pleno por el senador Alejandro Muñante. Susana Matute del Partido del Buen Gobierno y presidenta de la Comisión de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital, cuestionó la medida por duplicar funciones que ya cumple su comisión, cuyo plan de trabajo 2026-2027 —aprobado dos días antes, el mismo lunes— ya contempla la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual y física.

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A esta observación se sumó la senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, quien también cuestionó la iniciativa y la enmarcó en un patrón más amplio de retrocesos en derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género. Ella señaló que llama la atención que sea justamente Jáuregui quien impulse una comisión de protección integral de la infancia, "cuando fue ella quien expuso a niñas y adolescentes víctimas de violación sexual". Vásquez añadió que mientras el fujimorismo y sus aliados se niegan a crear una comisión especializada de Pueblos Indígenas, ahora buscan conformar comisiones para temas ya regulados en grupos de trabajo ordinarios, y exigió un trato igualitario en los criterios para habilitar nuevas comisiones.

Cabe señalar que desde el 2021, existe la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria, ampliada en junio de 2025 con 104 votos hasta el cierre del periodo 2025-2026, por lo que continúa vigente. Es decir, la nueva comisión impulsada por Renovación Popular y Fuerza Popular convive con otras dos instancias que atienden la misma materia.

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Rechazamos que se instrumentalicen nuestros cuestionamientos

La bancada de Ahora Nación afirmó que los cuestionamientos son políticos. "Rechazamos que se pretenda presentar nuestros cuestionamientos políticos como actos de discriminación religiosa", y añadió que respeta "plenamente la libertad de credo". La agrupación puntualizó en que sus observaciones se limitan a las actuaciones públicas de los congresistas y a la idoneidad que debe exigirse a quienes conduzcan una comisión enfocada en niñas, niños y adolescentes.

"Ahora Nación propuso una comisión especial para hacer seguimiento a la grave situación de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual y afectadas por VIH en Amazonas (…) No aceptaremos que esta causa sea instrumentalizada políticamente ni utilizada para imponer agendas particulares, especialmente a quienes enfrentan violencia, abandono y discriminación", finalizan.

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