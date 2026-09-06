Harvey Colchado a favor de que Fredy López Mendoza sea nuevo jefe de la PNP: "Representaría a la policía muy bien"

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Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y actual diputado por Ahora Nación, señaló que Fredy López Mendoza, jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú (PNP), sería una buena opción para reemplazar a Óscar Arriola. Las declaraciones de Colchado llegaron horas antes de que Arriola asegurara que renunciaría al cargo y que se anunciara a López Mendoza como su sucesor.

"Ha sido número dos de su promoción. Cuando he conversado con suboficiales superiores que han trabajado con él en diferentes unidades me dicen que es una persona metódica, honesta y responsable. Cuando estuve en la Diviac, he tenido coordinaciones con él. Él (López Mendoza) fue jefe de la Policía contra la corrupción, hizo varios operativos impecables", indicó en RPP.

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Colchado aseguró que darle una oportunidad a López Mendoza sería positivo. El exjefe de la Diviac se ha mostrado en varias ocasiones bastante crítico con el todavía comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

"Según lo que he preguntado a varios es un representante honesto, alguien que si representaría a la Policía Nacional del Perú muy bien. Pero esto ya es cuestión del Ejecutivo. Es una opinión personal", indicó

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Fredy López Mendoza niega injerencia política en trabajo policial

El jefe mayor de la PNP y próximo comandante general de la institución, Fredy López Mendoza, declaró en el programa 'Punto Final' tras revelarse que sería el relevo de Óscar Arriola. En sus primeras declaraciones, López Mendoza señaló que no existe injerencia política dentro de la institución policial.

"La PNP es una institución que pertenece al Poder Ejecutivo, pero realiza un poder muy especial. El trabajo que realiza es aislado de la parte política. Nosotros tenemos una dependencia estructural del Poder Ejecutivo, eso siempre va a existir. Pero cuando tenga que desarrollarse el trabajo netamente institucional, no podría haber injerencia política"