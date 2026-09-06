Carlos Tubina justifica su designación como embajador en Argentina: "No hay ningún tipo de favorecimiento"

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Carlos Tubino, excongresista y nombrado por el Gobierno de Keiko Fujimori como embajador de Argentina, justificó su designación. En entrevista con RPP, Tubino afirmó que contaba con las credenciales necesarias para ejercer el cargo

"Acá no hay ningún tipo de favorecimiento, sino buscar lo mejor para el país. En mi caso, yo he sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Además, he sido agregado naval en Argentina por dos años. Yo, humildemente, puedo decir que no soy un improvisado para estos temas", señaló.

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Tubino aseguró que no tuvo alguna injerencia en el destino donde fue designado.

"No he tenido ninguna participación en esta decisión que ha tomado el Gobierno, agradezco a Keiko Fujimori darme esa confianza, pero no he tenido ningún tipo de injerencia en la decisión. (…) Es un país con el cual me compenetre muchísimo. Conozco muy bien el tema. (…) Soy una persona profesional, que sabe cumplir disposiciones y vela por los santos intereses del Perú. Asumo con muchísima humildad esta posibilidad de mejorar las relaciones con un país muy hermano del Perú, que es Argentina", indicó.

Nuevas designaciones diplomáticas

El Gobierno también hizo otros nombramientos diplomáticos. Aurelio Pastor Valdivieso, exministro de Justicia y antiguo dirigente del Partido Aprista Peruano, fue nombrado como nuevo representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya sede se encuentra en Washington D. C.

Asimismo, Carlos Pareja Ríos, embajador en retiro y quien ocupó el cargo de canciller durante el gobierno de José María Balcázar, fue designado como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York.

Por otro lado, también, se oficializó el nombramiento como representante permanente del Perú ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Confederación Suiza a José Francisco Recoba, quien anteriormente fue parte del equipo técnico de Fuerza Popular.