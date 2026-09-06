Comisión de Constitución cita a Luis Galarreta para que sustente alcances del pedido de facultades

Galarreta deberá asistir este miércoles al Congreso para sustentar ante la comisión el pedido de facultades. Foto: difusión

Galarreta deberá asistir este miércoles al Congreso para sustentar ante la comisión el pedido de facultades. Foto: difusión

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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados citó al premier Luis Galarreta para que explique con mayor detalle los alcances del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. La cita se dio luego de que el grupo de trabajo se declarara en sesión permanente para evaluar el documento que contiene la solicitud del Gobierno.

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