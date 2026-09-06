Comisión de Constitución cita a Luis Galarreta para que sustente alcances del pedido de facultades
El titular del Consejo de Ministros deberá acudir al Congreso el miércoles 9 de septiembre para responder por los 66 puntos que el Ejecutivo busca legislar sin pasar por el Parlamento.
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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados citó al premier Luis Galarreta para que explique con mayor detalle los alcances del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. La cita se dio luego de que el grupo de trabajo se declarara en sesión permanente para evaluar el documento que contiene la solicitud del Gobierno.
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