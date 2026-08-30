Italia busca el equilibrio marino: libera 130.000 pulpos en el mar Adriático para combatir la invasión del cangrejo azul

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Italia puso en marcha un experimento para intentar frenar la expansión del cangrejo azul en el mar Adriático al liberar pulpos jóvenes criados en condiciones controladas. La iniciativa, conocida como proyecto Octo-Blu, busca determinar si uno de los depredadores naturales de este crustáceo puede ayudar a reducir su impacto sobre los ecosistemas y la actividad pesquera.

Informaciones recientes sitúan en más de 130.000 los pulpos jóvenes liberados durante la campaña, según un artículo publicado en Scientific American. Sin embargo, el objetivo no es simplemente soltar miles de animales en el mar, sino comprobar cuántos consiguen sobrevivir, adaptarse a su nuevo entorno y ejercer posteriormente una presión significativa sobre las poblaciones de cangrejo azul.

El proyecto comenzó en 2024 y está impulsado por la región de Emilia-Romaña junto con la Universidad de Bolonia. Los investigadores estudian la relación entre el pulpo común (Octopus vulgaris) y el cangrejo azul (Callinectes sapidus) para determinar si el primero podría convertirse en un aliado dentro de la cadena alimentaria.

El cangrejo azul pone en jaque a los cultivos de moluscos

El cangrejo azul es originario de las costas atlánticas americanas y su llegada a Europa probablemente estuvo relacionada con el transporte de larvas o huevos en las aguas de lastre de los barcos. Su presencia en el Mediterráneo no es reciente, pero su proliferación durante los últimos años ha generado una preocupación creciente.

Los científicos liberaron a cangrejos bebés en el mar Adriático. Foto: Antonio Casalini

El problema afecta especialmente al Adriático septentrional y al delta del Po, donde existen importantes explotaciones de almejas y mejillones. El cangrejo azul posee unas poderosas pinzas y se alimenta de distintos organismos, entre ellos moluscos, peces y almejas jóvenes.

El impacto económico también ha aumentado la preocupación. Las autoridades de Emilia-Romaña estimaron daños cercanos a 17 millones de euros desde 2022 únicamente en esa región, mientras que Coldiretti situó las pérdidas acumuladas en Italia alrededor de los 200 millones de euros.

El desafío no consiste únicamente en capturar o eliminar ejemplares. La elevada capacidad reproductiva del cangrejo azul permite que sus poblaciones vuelvan a crecer rápidamente. Por eso los investigadores buscan estudiar si un depredador natural puede ejercer una presión más constante.

Más de 130.000 pulpos, pero el verdadero desafío comienza ahora

Antes de realizar las liberaciones, los investigadores estudiaron durante cerca de dos años la biología del cangrejo azul y las posibilidades de reproducir y criar pulpos bajo condiciones controladas. Los experimentos permitieron analizar la relación entre depredador y presa y evaluar la capacidad de los cefalópodos para enfrentarse al crustáceo.

Uno de los resultados más llamativos fue observar que un pulpo joven podía atacar a un cangrejo azul de unos 400 gramos. A partir de estas investigaciones comenzó la fase de liberación en el Adriático.

Los primeros ejemplares fueron liberados los días 11 y 17 de junio de 2026 cerca de barreras artificiales sumergidas. La campaña continuó posteriormente frente a zonas como Cesenatico y Riccione, y el 24 de agosto se realizó una nueva liberación frente a Cesenatico.

Estas estructuras cumplen una función importante. Los pulpos necesitan lugares donde refugiarse y los fondos arenosos del Adriático septentrional no siempre ofrecen suficientes escondites. Por ello, el proyecto incorpora barreras y refugios artificiales para aumentar las posibilidades de supervivencia.

Pero liberar 130.000 pulpos no significa contar con 130.000 depredadores adultos. Los primeros estadios de vida de estos animales presentan una elevada mortalidad. El verdadero resultado de Octo-Blu dependerá de cuántos sobrevivan, logren adaptarse y terminen ejerciendo una presión suficiente sobre el cangrejo azul. Solo entonces podrá determinarse si este insólito experimento puede contribuir realmente a recuperar el equilibrio del Adriático.